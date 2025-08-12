Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius sako išgirdęs demokratų pasiūlymus: vertinsime

2025-08-12 13:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 13:10

Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako išgirdęs demokratų išsakytą neigiamą poziciją dėl „Nemuno aušros“ likimo koalicijoje, tačiau tikina, jog jokie sprendimai dar nėra priimti – tam reikalinga diskusija partijos viduje. 

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Josvydo Elinsko)

Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako išgirdęs demokratų išsakytą neigiamą poziciją dėl „Nemuno aušros“ likimo koalicijoje, tačiau tikina, jog jokie sprendimai dar nėra priimti – tam reikalinga diskusija partijos viduje. 

2

„Mes juos išgirdome, mes juos vertinsime (…). Kol kas jokių sprendimų nepriėmėme“, – po susitikimo su demokratų derybine grupe kalbėjo laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Derybų lūkesčius iš skirtingų politinių organizacijų mes pristatysime savo frakcijai (…), matyt, vėliau šiek tiek, gal savaitgalį, pristatysime ir partijai, ir bandysime pasiūlyti (…) kažkokį formatą, seną ar naują, kuris ir bus naujos valdančiosios daugumos pagrindas“, – akcentavo M. Sinkevičius. 

Pasak LSDP lyderio, jei socialdemokratai vis dėlto nuspręstų tęsti darbą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“, demokratai yra pasiruošę partiniuose organuose kelti klausimą, ar likti daugumoje.

„Aš išgirdau šiandien iš demokratų „Vardan Lietuvos“ aiškų pasisakymą. Jie mano, kad „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje yra problema. Tada aš pabandžiau patikslinti, ar ta problema yra raudona linija arba katastrofa, ar tai yra problema tokio dydžio, kad mes nedalyvaujame koalicijoje, ar tai yra problema, bet ne tokio dydžio“, – kalbėjo socialdemokratų pirmininkas. 

„Atsakymas buvo toks, kad mes tvirtai manome, kad tai yra problema. Jeigu socialdemokratai vis dėlto nuspręstų matyti „Nemuno aušros“ dalyvavimą koalicijoje, demokratai spręstų savo partiniuose organuose. Ką jie nuspręstų, aš nežinau“, – aiškino jis. 

ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai. 

Tuo metu antradienį LSDP atstovai susitiko su Sauliaus Skvernelio vadovaujamais demokratais.

Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

