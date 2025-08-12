Veryga susitiks su socdemais: „Jei „valstiečiai“ gautų kvietimą, būtų klausimai dėl programinių dalykų“

„Mano receptoriai jaučia, kad susitars tie patys, bet kaip bus – pamatysime“, – Eltai sakė „valstiečių“ lyderis.
Visgi, pažymėjo politikas, jis yra pasiruošęs susitikti ir išklausyti naują koaliciją buriančius socialdemokratus. A. Veryga tikina, kad „valstiečiai“ kol kas kelti reikalavimų negali.
„Mūsų niekas dar (į koaliciją – ELTA) nepakvietė, mes negalime kelti reikalavimų. Reikalavimams kelti reikia tam tikrų aplinkybių“, – teigė jis.
Tačiau, leido suprasti „valstietis“, kategoriškų nuostatų, kad jo vedama politinė jėga negalėtų dirbti su „aušriečiais“ ar demokratais, nėra.
„Svarbiausias klausimas, jei „valstiečiai“ gautų kvietimą, būtų klausimai dėl programinių dalykų. Jei padėtume emocijas ir asmeninius nesutarimus į šalį, būtų galima pradėti galvoti apie tai, ką galima įgyvendinti“, – sakė A. Veryga.
Šią savaitę Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovai kalbasi su politinėmis jėgomis, kurios galėtų būti pakviestos formuoti valdančiąją koaliciją. Laikinai LSDP vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius neatmeta ir galimo „valstiečių“ dalyvavimo koalicijoje. Pasak socialdemokrato, trečiadienį planuojamas susitikimas su šios partijos pirmininku A. Veryga.
ELTA primena, kad antradienį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis socialdemokratams pareiškė, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema jo vadovaujamai partijai. Dar prieš susitikimą su socialdemokratais S. Skvernelis palankiai atsiliepė apie LSDP planus koalicinę dėlionę aptarti ir su „valstiečiais“.
Tiesa, pernai formuojant koaliciją S. Skvernelio vedama jėga su „valstiečiais“ dirbti atsisakė. Dabar, pažymi Seimo pirmininkas, po pokyčių LVŽS vadovybėje, pasikeitė ir „Vardan Lietuvos“ požiūris.
Pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
