Po kalbų apie spragą – VMI žinia: laukite svečių, sustabdys kelyje, tikrinami skelbimai

Dar 2021 m. įsigaliojo naujas pakeitimas – visoms Lietuvoje esančioms bei šalies gyventojams ar įmonėms priklausančioms transporto priemonėms privalu turėti savininko deklaravimo kodą (SDK).
Toks kodas sugeneruojamas kiekvieną kartą, kai pasikeičia transporto priemonės savininkas.
O jei tokio kodo nėra, parduoti ar registruoti transporto priemonės negalima.
Tačiau, panašu, dalis pardavėjų linkę rizikuoti ir SDK sugeneruoja tik naujam savininkui. O nuo tokio veiksmo neatbaido net baudos.
Galiausiai nukenčia pirkėjai
Automobilių pardavimo bendrovės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas naujienų portalo tv3.lt aktualijų laidoje „Dienos pjūvis“ komentavo, kad SDK atsiradimas – sveikintinas pokytis, siekiant skaidresnės naudotų automobilių rinkos.
Be to, kaip sako pašnekovas, toks sprendimas taip pat buvo techniškai gerai parengtas – išsiimti SDK užtrunka vos keletą minučių.
Tačiau, P. Valiukėno vertinimu, praėjus jau ne vieneriems metams nuo šios naujovės atsiradimo, vis dar galima įžvelgti paliktų spragų. „Ką galime pastebėti dabar, kad SDK atsiradimas rinkos nepakeičia, jei mes nesivadovaujame ta tvarka, kuri yra nurodyta.
Spragų yra – vis dar yra įmanoma išvengti ir neišsiimti SDK, nes tiesiog trūksta kontrolės“, – vertino P. Valiukėnas.
Automobilių eksperto pastebėjimu, net ir populiariausiuose transporto priemonių skelbimų portaluose iki šiol galima nesunkiai surasti tuos pardavėjus, kurie vengia prievolės nurodyti SDK pardavimo metu.
„Labai gerai pamenu 2021 m., kai buvo įvestas SDK, kiek buvo ir mūsų tralų stabdoma kelyje, tikrinama, ar automobiliai, kiek patikrinimų rengė VMI pardavimo aikštelėse. Bet pastaruoju metu aš nematau, kad tai būtų daroma.
Atsidarius vieną iš didžiausių transporto priemonių skelbimų portalų ir peržvelgus 20 pirmų skelbimų, 35 proc. pardavėjų nebuvo nurodę SDK kodo. Ir tai buvo automobiliai, kurie atvežti iš užsienio.
Tai reiškia, kad kontrolės tikriausiai trūksta, jeigu žmonės linkę rizikuoti ir neįrašyti SDK“, – dėmesį atkreipė P. Valiukėnas.
Pašnekovas sako, kad tokiu būdu tikrasis pardavėjas išlieka nežinomas, o pirkėjas – be papildomų garantijų.
„Ateis pirkėjas, pardavėjas nueis į „Regitrą“, jo vardu sugeneruos SDK ir tokiu būdu tikrasis pardavėjas išvengs figūravimo pardavimo procese, mokesčių mokėjimo ir pan.“, – sakė P. Valiukėnas.
Skiriamos baudos, o nesąžiningų pardavėjų pričiumpama daugiau?
VMI Operatyvios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius naujienų portalui tv3.lt tikina, kad po SDK įvedimo esą daugėja automobilių prekybos veiklą įregistravusių mokesčių mokėtojų skaičius, taip pat ir sumokamų mokesčių suma.
Vis tik pašnekovas pripažįsta – nors stebimos teigiamos tendencijos, pažeidimų fiksuojama iki šiol.
„Tęsiant SDK kontrolę viešojoje erdvėje, tai yra skelbimuose, pernai VMI atliko 302 stebėsenos veiksmus, surašytas 221 administracinio nusižengimo protokolas ir paskirta baudų už daugiau kaip 16 tūkst. eurų“, – komentavo VMI atstovas.
Pasak R. Puncevičiaus, be skelbimų stebėsenos – tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant su Jungtinio operacijų centro partneriais (muitinės ir policijos atstovais) – vykdomi patikrinimai automobilių pardavimo vietose.
Be to, Lietuvos teritorijoje, pasienyje ar uosto teritorijoje patikrinimui stabdomi autovežiai.
„Pavyzdžiui, 2025 m. per pirmus aštuonis mėnesius iš viso baigti 188 patikrinimai, nustatyta 130 pažeidimų dėl SDK ir 70 tūkst. eurų papildomai mokėtinų mokesčių.
2024 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo užbaigti 183 patikrinimai, nustatyti 111 pažeidimų ir 41 tūkst. eurų papildomai mokėtinų mokesčių“, – vardijo R. Puncevičius.
VMI atstovas dar kartą primena, kad pardavėjai privalo nurodyti SDK tiek skelbimuose, tiek aikštelėse, tiek ir kitose prekybos vietose matomoje vietoje.
O jei reikalavimų nesilaikoma, gali būti skiriamos ir baudos.
„Už reikalavimų nevykdymą gali būti skiriama nuo 150 iki 300 eurų bauda, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 440 iki 600 eurų. Baudą skiria pažeidimą nustačiusi institucija.
Protokolus gali surašyti įvairių institucijų pareigūnai – nuo VMI, policijos ar muitinės iki savivaldybių administracijų“, – kalbėjo pašnekovas.
Siunčia žinią pirkėjams
VMI specialistas taip pat pateikia pagrindines rekomendacijas, į ką turėtų įsidėmėti kiekvienas gyventojas, perkantis automobilį.
Patikrinkite, ar pardavimo skelbime arba pardavimo iškaboje ant automobilio yra nurodytas SDK ir ar jis yra teisingas. Jei paprašius pardavėjas negali pateikti SDK ar kodas neteisingas, tai gali būti pirmasis ženklas, kad galimai veikla vykdoma nesąžiningai.
Taip pat visais atvejais perkant automobilį privalu sudaryti teisingą pardavimo–pirkimo sutartį. Siūlymas pasirašyti užsienietišką sutartį, nors iš tiesų automobilį perkate Lietuvoje iš Lietuvos piliečio, yra dokumentų klastojimas ir atima iš pirkėjo visas garantijas bei priverčia prisidėti prie nelegalios veiklos.
Pirkėjui, kuris sąmoningai sutiko suklastoti sutartį taip pat gali būti taikoma atsakomybė“, – patarė R. Puncevičius.
Transporto priemonių pirkėjams taip pat patariama patikrinti, ar dokumentuose įrašomi teisingi pardavėjo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) ir jie atitinka asmens tapatybės dokumentuose pateiktą informaciją, ar pagal tokius duomenis surandamas būtent tokio automobilio SDK.
„Nesutikite sutartyje nurodyti mažesnę kainą, nei ji yra iš tiesų. Fiktyvus kainos sumažinimas yra naudingas tik pardavėjui, nes padeda nuslėpti mokesčius, kai tuo metu pirkėjui dėl to gali atsirasti mokėtinų mokesčių.
Įsigijus automobilį nepamirškite deklaruoti nuosavybės pasikeitimo: pirkėjas užregistruoja pirkimą pirmas, o pardavėjas patvirtinta“, – patarė VMI specialistas.
VMI duomenimis, 2024 m. naudotų automobilių prekybos sektoriuje sumokėta mokesčių suma lyginant su 2020 m. išaugo beveik 3 kartus: 2020 m. – 176 mln. eurų, o 2024 m. – 476 mln. eurų. 2025 m. sausio 1 d., palyginti su 2021 m. pradžia, automobilių prekybą įregistravusių asmenų skaičius padidėjo daugiau nei penktadaliu (2025 01 01 – 12 tūkst. asmenų, 2021 01 01 – apie 9,9 tūkst.).
Naudotų automobilių prekybos sektoriuje ne tik dėl SDK, bet ir dėl kitų rizikų nuo 2022 m. iki 2025 m. rugpjūčio pabaigos iš viso atlikta 1419 kontrolės veiksmų, kurių metu nustatyta beveik 930 pažeidimų (iš jų trys ketvirtadaliai susiję su SDK), o papildomai apskaičiuota beveik 3 mln. eurų mokėtinų mokesčių.
Pastebėjus pažeidimus, VMI kviečia gyventojus nelikti abejingiems ir apie tai pranešti VMI pasitikėjimo telefonu +370 5 260 5060 ar VMI interneto svetainėje, STOP šešėliui skiltyje, užpildžius anketą.
