TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai siūlymus potencialiems partneriams dėl koalicijos tikisi pateikti dar šią savaitę

2025-08-12 13:25 / šaltinis: BNS
2025-08-12 13:25

Lietuvos socialdemokratų partija siūlymus potencialiems koalicijos partneriams turėtų pateikti dar šios savaitės pabaigoje.

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Lietuvos socialdemokratų partija siūlymus potencialiems koalicijos partneriams turėtų pateikti dar šios savaitės pabaigoje.

0

Trečiadienį socdemai planuoja susitikti su „valstiečiais“, taip pat politines diskusijas nuotoliniu būdu pristatyti frakcijos Seime nariams.

„Greičiausiai, bet nesusikurkime čia tokių lūkesčių, kad sekmadienį viskas bus, bet greičiausiai mes turėsime LSDP tarybą, kuri įgaliota spręsti dėl koalicijos“, – žurnalistams antradienį sakė laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

„Manau, kad sekmadienį, jei tas nuotolinis (susitikimas – BNS) tikrai įvyks, mes turėsime savo matymą, savo pasiūlymą“, – pridūrė jis.

