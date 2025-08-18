Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: prezidento dalyvavimas, formuojant koaliciją – Konstitucijos rėmuose

2025-08-18 14:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 14:37

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda dalyvauja naujos valdančiosios daugumos formavime tiek, kiek jam tai leidžia daryti Konstitucija. Pasak socialdemokrato, pagrindinė atsakomybė dėl koalicijos krenta rinkimus laimėjusioms partijoms, tačiau prezidentas taip pat tam tikra dalimi procesuose dalyvauja.

Mindaugas Sinkevičius, prezidentas Gitanas Nausėda (tv3.lt koliažas)

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda dalyvauja naujos valdančiosios daugumos formavime tiek, kiek jam tai leidžia daryti Konstitucija. Pasak socialdemokrato, pagrindinė atsakomybė dėl koalicijos krenta rinkimus laimėjusioms partijoms, tačiau prezidentas taip pat tam tikra dalimi procesuose dalyvauja.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nėra taip, kad jis pakviestas į derybinę grupę ir dalyvauja prie stalo, kažką sako ar kažką siūlo. Bet prezidentas natūraliai seka politinius įvykius, stebi juos, analizuoja. Matyt, kad girdi ir klausosi, ką sako politiniai lyderiai, ir, matyt, turi pozicijų, kaip čia vertinti. Jeigu prezidentas išsako kažkokią poziciją dėl kandidatų partiškumo arba išsako poziciją dėl dar kažkokių dalykų jau pačiai premjerei, tai manau, kad yra savotiškas dalyvavimas. Bet tas dalyvavimas, kaip sakyti, Konstitucijos rėmuose“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes, kaip partijos, laimėjusios rinkėjų palaikymą, turime savo atsakomybę ir tai labiau mūsų atsakomybė susitart. (...) Prezidentas čia šone visiškai nelieka, jis yra procesų dalyvis“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Taip jis teigė paklaustas apie Seimo pirmininko, į koaliciją nepakviestų Demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio pareiškimus. Portalui lrt.lt demokratas sakė, kad Prezidentūra dalyvauja koalicijos formavime.

Iš Prezidentūros pasiūlymų dėl koalicinės sudėties nesulaukė

Klausiamas, ar sulaukė iš Prezidentūros siūlymų dėl galimos koalicinės sudėties, M. Sinkevičius tikino tokių pozicijų negirdėjęs.

REKLAMA
REKLAMA

„Ne, aš asmeniškai jokių pasiūlymų negirdėjau“, – tvirtino politikas.

Tiesa, pernai lapkritį LSDP sprendimą pakviesti Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ į koaliciją G. Nausėda buvo pavadinęs klaida.

M. Sinkevičius šių prezidento pasisakymų nesiėmė vertinti – tik pridūrė, kad šalies vadovas, jeigu norės, galės įvertinti koaliciją, atsižvelgdamas į šiandieninį politinė kontekstą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš gal nekomentuosiu prezidento pasakymų, nebūsiu spaudos atstovas. Prezidentas galės, matyt, norėdamas per savo atstovus, ar pats tiesiogiai pasakyti, kaip jis tą situaciją mato šiandienos kontekste, šiai dienai“, – dėstė LSDP lyderis.

Paaiškino dėl savo pasikeitusios pozicijos: aš esu tas pats partijos narys

Vis tik, M. Sinkevičius ir pats yra teigęs, jog, būdamas pernai koaliciją formavusio premjero Gintauto Palucko vietoje, jis nebūtų ėjęs į koaliciją su „Nemuno aušra“.

REKLAMA

Klausiamas apie šią poziciją, socdemams vadovaujantis Jonavos meras atkreipė dėmesį, jog jo asmeninė nuomonė nėra visos partijos nuomonė.

„Sinkevičius yra vienas iš 15 tūkst. (partijos – ELTA) narių. (...) Aš esu tas pats partijos narys ir galbūt kai kurie sprendimai, kurie man neimponuoja ir man yra galbūt nepriimtini, bet kartais gyvenimas toks yra, kad veikiant organizacijoje, demokratiniu būdu priėmus sprendimą, net jeigu tu nesi jo didelis šalininkas ar fanas, tu esi įpareigotas jo paisyti ir laikytis“, – sakė jis, neatsakydamas, ar remia LSDP sprendimą kviesti į koaliciją „aušriečius“ ir „valstiečius“.

REKLAMA

„Aš esu fanas to, kad valstybė turėtų valdžią, kad nepanirtume į politinę krizę ir vienoks ar kitoks sprendimas buvo būtinas. Tie sprendimai – nei vienas nebuvo, kaip sakyti, teptas medumi. Turėjome pasirinkti ir pasirinkome – ir pasirinko ne Sinkevičius, o visa mūsų politinė bendruomenė“, – apibendrino politikas.

ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiam pasitraukus iš Vyriausybės ir socialdemokratų partijos vadovo postų, pernai Seimo rinkimus laimėjusi partija pradėjo diskusijas ir dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje.

Sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nutarė į naują valdančiąją daugumą kviesti Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušrą“ ir Aurelijaus Verygos „valstiečius“ – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio Demokratai „Vardan Lietuvos“ kvietimo nesulaukė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Žemaitaitis apie naujas ministrų pavardes: „Bus sprendimas“ (1)
Mindaugas Sinkevičius, Saulius Skvernelis (BNS/tv3.lt fotomontažas)
Sinkevičius verčia kaltę buvusiems koalicijos partneriams: bandė varyti į kampą (190)
Mindaugas Sinkevičius, Saulius Skvernelis (tv3.lt fotomontažas)
Skvernelis: socialdemokratai pasirinko ne kokybę ir pažangą, o kiekybę ir pragmatizmą (87)
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (271)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų