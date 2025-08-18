Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
44
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Ryškėja naujos koalicijos susitarimai: Žemaitaičio dovana socdemams ir Verygos norai

2025-08-18 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 21:00

Nuošalyje Saulių Skvernelį palikę socdemai buria naują koaliciją iš „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“. Tiesa, pastarieji su savimi kartu atsiveda ir Lenkų rinkimų akcijos atstovus ir du parlamentarus iš Igno Vėgėlės komandos.  

Nuošalyje Saulių Skvernelį palikę socdemai buria naują koaliciją iš „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“. Tiesa, pastarieji su savimi kartu atsiveda ir Lenkų rinkimų akcijos atstovus ir du parlamentarus iš Igno Vėgėlės komandos.  

REKLAMA
44

Pirmadienį su socdemais susitikęs Remigijus Žemaitaitis garsiai apie norus ir pageidavimus nekalba, tačiau, TV3 šaltinių teigimu, sieks išsaugoti tas pačias tris ministerijas, kaip ir ankstesnėje koalicijoje. Negana to, Seimo pirmininko postas jau pažadėtas socdemams – Juozui Olekui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Socialdemokratai apsisprendė, kad Remigijus Žemaitaitis yra vertingesnis nei Saulius Skvernelis, todėl „Nemuno aušros“ lyderis jau pirmadienį pirmas atkeliavo pas socdemus, kaip antra didžiausia politinė jėga, derėtis dėl ministerijų ir postų Seime. 

REKLAMA
REKLAMA

R. Žemaitaitis prieš susitikimą nedaugžodžiavo, bet, kaip įprastai, kalbėjo trečiu asmeniu. 

REKLAMA

„Visą laiką pas Žemaitaitį yra vienas kitas planas sugalvotas“, – sakė „Nemuno aušros“ lyderis. 

Seimo pirmininko kėdė pažadėta Olekui

Keičiantis valdančiajai koalicijai ir nelikus S. Skvernelio, pakibo ir Seimo pirmininko pareigos. Pagal kvotą jas turėtų gauti R. Žemaitaitis, tačiau jis, TV3 šaltinių teigimu, šios pozicijos nenori. 

REKLAMA
REKLAMA

TV3 šaltinių teigimu, R. Žemaitaitis Seimo pirmininko kėdę, kaip kokį ištikimybės ženklą, pasiūlė socialdemokratams. Kėdė pažadėta Seimo vicepirmininkui Juozui Olekui, kuris pretendavo ir į premjerus.  

Kol Žemaitaitis derasi, dalis konservatorių, išgirdę apie naują koalicijos sudėtį, pradėjo baimintis dėl Lietuvos ateities. 

„Mes neleisime Žemaitaičiui ir kitiems, panašiems į jį, šantažuoti valstybės“, – sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Konservatorius neramina, kas dabar bus su Lietuva, kai valdžioje socdemai, „valstiečiai“ ir „Nemuno aušra“. 

„Sakyčiau, beveik antivalstybininkų koalicija“, – nesismulkino L. Kasčiūnas. 

Politikas aiškina, kad socdemai neparodė jokio ryžto pasodinti R. Žemaitaitį ant atsarginių žaidėjų suolelio. Negana to, esą pasiėmė ir abejotinos reputacijos kai kuriuos valstiečius ir Lenkų rinkimų akcijos atstovus. 

REKLAMA

„Tai bus iš tikrųjų labai marga, labai nestabili ir nemanau, kad dėl valstybės galinti susitelkti koalicija“, – įsitikinęs konservatorių lyderis. 

„Aišku, paradoksalu, kad reputacines problemas mėginama spręsti pasiliekant patį skandalingiausią partnerį ir prisijungiant vieną jėgą, kurioje yra labai marga sudėtis“, – antrino liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. 

REKLAMA

Į koaliciją pakviesti Aurelijaus Verygos „valstiečiai“ su savimi atsiveda ir Lenkų rinkimų akcijos atstovus, ir Igną Vėgėlę kartu su Rimu Jankūnu. 

Nori išsaugoti ministerijas

TV3 šaltinių teigimu, R. Žemaitaitis nori išsaugoti tas pačias ministerijas, kaip ir ankstesnėje koalicijoje – teisingumo, žemės ūkio ir aplinkos. Tiesa, ministrus žada keisti visus. Nori partinių, tačiau prezidentas, kaip žinoma, to neleidžia. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Palaukite rugsėjo mėnesio, šiek tiek įtampos paturėkite ir sulauksite to sprendimo. Neskubėkite įvykiams už akių. Kai kurie skubėjo įvykiams už akių – šiandien neskuba niekur“, – kalbėjo R. Žemaitaitis. 

Pats savęs kokiame nors poste esą nemato. 

„Man, žinokite, labai patinka Palanga ir gali būti, kad Žemaitaitis nuspręstų į Palangos merus eiti, kodėl gi ne?“ – sakė „Nemuno aušros“ lyderis. 

REKLAMA

Tačiau kitu atveju, šaltinių teigimu, didelė tikimybė, kad A. Verygos vadovaujami „valstiečiai“ S. Skvernelio palikimo – energetikos ir ekonomikos bei inovacijų ministerijų – negaus. Pastarosios nori patys socdemai, o energetikoje svarstoma palikti Žygimantą Vaičiūną. Tokį norą dėl energetikos ministerijos išreiškė ir prezidentas Gitanas Nausėda

REKLAMA

R. Žemaitaičio norai socdemams nebūtinai yra įsakymas. Ministerijos gali keistis, kai socialdemokratai pasikalbės su „valstiečiais“, kurie tikisi, kad pagal proporciją, kaip ir S. Skverneliui, jiems teks dvi ministerijos ir dar keletas komitetų pirmininkų pareigų. 

„Mes svetimų batų nesimausime, mes savo pabandysime“, – sakė A. Veryga. 

„Ne vien tik dvi politinės organizacijos šnekasi. Yra trečia. Reikia subalansuoti visų pageidavimus. Kartais tie pageidavimai gali persikirsti“, – kalbėjo laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Balsuos dėl Ruginienės kandidatūros

A. Veryga kol kas apie reikalavimus kalba atsargiai. Tačiau kai kuriuos dalykus, sako, kartu su frakcija išsigrynino – nuo padidintų mokesčių ir nekilnojamojo turto peržiūros. A. Veryga sako, kad „valstiečiams“ rūpi ir politinio skaidrumo klausimai. 

„Tikrai norisi, kad nebūtų slapstomasi ir būtų atsisakoma tos teisinės neliečiamybės. Savo valia ir savo noru“, – sakė „valstiečių“ lyderis. 

REKLAMA

Jau šį ketvirtadienį Seime įvyks neeilinės sesijos posėdis, kurio metu Seimas balsuos dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjeres. Pagal idėją teisinė neliečiamybė turi būti naikinama trims parlamentarams – dviem socdemams ir vienam „aušriečiui“. Tačiau darbotvarkėje to nėra. 

Socialdemokratai su „valstiečiais“, Ignu Vėgėle ir Lenkų rinkimų akcija susitinka jau trečiadienį vidurdienį.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Vėsaitė galimais koalicijos partneriais nesidžiaugia: baiminasi dėl reprodukcinės sveikatos įstatymo likimo (20)
Lukas Savickas (nuotr. stop kadras)
Lukas Savickas rėžė apie naują koaliciją: „Kaip didelis monolitas gali balsuoti už bet kokius įstatymo projektus“ (79)
Saulius Skvernelis (Paulius Peleckis/BNS)
Skvernelis atvirai – apie nuotaikas partijos viduje bei tolesnius darbus: įvardijo, kokiais klausimais sutars su konservatoriais (228)
Mindaugas Sinkevičius, prezidentas Gitanas Nausėda (tv3.lt koliažas)
Sinkevičius: prezidento dalyvavimas, formuojant koaliciją – Konstitucijos rėmuose (6)
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Įvertino Skvernelio atsidūrimą opocizijoje: „Liks šluba antimi ilgai“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Luku Savicku
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratams priėmus sprendimą, opozicija purto galvą: „Beveik antivalstybininkų koalicija“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Žolines dalis tautiečių sutiko agresyviai – smurtauta ir prieš vaikus
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Pražūtingas liepsnas portugalai priversti gesinti patys: „Nė vieno ugniagesio“
Rugpjūčio 16 d. TV3 Žinios. Daugiau greičio matuoklių, mažiau avarijų – su šia policijos nuomone ministras nesutinka: „Tikrai neplanuojame“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Putinas susitinka su Trumpu
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Vežėjai dyzelino traukia į Lenkiją: „Kodėl man piltis čia, jeigu ten gaunu geriau?“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Neįprasta Aušros rutina – kas vakarą keliauja maitinti išgelbėto bebriuko: „Mamos instinktas“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino politikų keliones į Rusiją: „Visada reikia galvoti, bet ką darant“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. 10 pridėtų balų „išgelbėjus“ vieną studentų kartą, nudegti gali kitos: esame akligatvyje
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Lietuviai ilgajam savaitgaliui jau suplūdo į Palangą – štai kiek paklosite už paskutinius kambarius
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Planuojama gynybos linija pasienyje – tik idėjos stadijoje: „Taip neturėtų būti“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Vinis į karstą? Demokratų žinutė greičiausiai taps jų pabaiga koalicijoje: „Niekam nepatinka ultimatumai“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Palucko nemalonumams didėjant, jo aklai nebepalaiko net partiečiai: „Atsiprašom Lietuvos žmonių“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Kolegos remia Poderskį prie sienos: „Tiesia tiltus į būsimus darbus“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Du Lietuvos bankai sulaukė Kinijos sankcijų: „Norėtųsi tai vertinti kaip šmaikštų balandžio 1-osios pokštą“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Ūkininkai sako, kad ekstremali situacija paskelbta per vėlai: „Tai jokiu būdu neišgelbės mūsų“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Protesto dėl paršelių kastracijos garsai varo gyventojus iš proto: „Neįmanoma būt namuose“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politologas įsitikinęs, kad koalicija be demokratų – geriau: „Skvernelis tikrai yra problema“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Trumpas žada priversti Kremliaus diktatorių skelbti paliaubas
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Pajūrio gelbėtojų kantrybė trūko – kviečia tarnybas, kad išsivežtų tėvų neprižiūrimus vaikus
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai atskleidė, kiek pinigų jiems reikėtų oriam gyvenimui: „Būsiu nekukli“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino Poderskio komandiruotę į Pietų Ameriką: „Derina smagų laiką su neva tarnyba“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Druskininkuose žydus pasitiko antisemitiniai užrašai: „Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Vilniečius šiurpina viešai besišlapinantys benamiai: „Kaip vaikams paaiškinti?“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Elektra nutrenkė jau antrą šiauliečių pamiltą apuokę – biologas kaltina ESO
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Drukteinio „pažadas“ gali atnešti naudos? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Izraelis smūgiavo žurnalistų palapinei Gazos Ruože – sulaukė tarptautinio pasmerkimo
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Europos lyderiai kategoriški: bet susitarims nedalyvaujant Zelenskiui – negalios
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Pamatykite – po 2 metų pertraukos vėl žieduojami flamingai
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkų programėlė atpažįsta depresiją iš balso – siekia paskatinti kreiptis pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Išrinktas bjauriausias pasaulio šuo – išvaizda stebina
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai šluoja prabangius būstus: „Tu gali prašyti kainos, kokios tik nori“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Į prieglaudos rankas pateko išskirtiniai šunys – tikimasi žmonių pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – aistra degė nuo vaikystės
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Sirgti vėžiu šiose savivaldybėse apsimoka labiau – paramos skiriasi dešimtimis
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte?
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Gydytojai pakraupę dėl to, ką perka lietuviai, ir nebežino, kaip juos gydyti: „Visiškas jovalas“
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kėdainiškiai stebina neįprastais agurkais – kai kurie primena net kiaušinius
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkai sukūrė išmanų inkilą – taip tikisi apsaugoti miškus
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Privatumo internete išvis nebeliks? Europos politikai siekia sekti visus žmonių susirašinėjimus
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Stichijos atima iš lietuvių dar vieną skanėstą – išgyvenusių obuolių kaina bus „auksinė“
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Apžvalgos rato drama Palangoje: merui nirštant, socdemai įtaria korupciją
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Brazilijoje rasta rekordinė aukso kontrabanda
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologe Rima Urbonaite
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis dėl „Nemuno aušros“ likimo nesijaudina: „Rankų, kojų nesilaužom“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Kremliuje susitiko Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Ruginienė pažada: „Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Nelaimė Balyje – apsivertė laivas su 7 lietuviais: žuvo du žmonės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Įvertino, kokią žalą galėtų padaryti prie drono pritaisyti sprogmenys – kariuomenė komentuoti atsisako
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Paplūdimyje – poilsiautojų šokas: tarp moterų ir vyrų kilo masinės muštynės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Prabilo į avariją patekęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius: „Iš darbo namo nebeparvažiavau“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Cesiulis prabilo apie naują galimą kandidatą į premjerus: „Turi išvaizdą, iškalbą, ypač palaikė moterys“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Turgaus prekystaliuose – auksiniai baravykai: kaina pribloškia
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. 15-mečio nužudymas įbaugino Žvėryno bendruomenę: „Man nesaugu dėl savo dukrų“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Teroro įrankius masiškai gaminanti Maskva grasina ir visiems Vakarams
Rugpjūčio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Frederiku Jansonu
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Štai ką verta žinoti prieš plaukiant baidare – kelionė bus ir saugesnė, ir malonesnė
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Asmens su negalia pažymėjimai masiškai klastojami: tarnybos pripažįsta – kol kas jie praktiškai bejėgiai
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Gamtos stichijos neduoda ūkininkams atsikvėpti – štai kokią žalą skaičiuoja draudika
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Betvarkė šalies mokyklose – už maistą moksleiviai permoka net ir 900 procentų
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Artimųjų laidotuves mėnesiui atideda net dėl kruizo: „Neapsuksi laivo atgal“
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Vilniuje nužudytas paauglys: jo kūną dalimis rado konteineriuose
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Nepaprastas lietuvio pasiekimas – Meinardas perplaukė Baltijos jūrą
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Valdantieji bando išversti Kalėjimų tarnybos vadovą iš posto: „Korumpuotos bebriškos tradicijos sugrįžta“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Vaistinių noras prekiauti medikamentais gyvūnams sutiktas priešiškai: „Kodėl tada veterinarijos gydykla ir ligoninė ne kartu?“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Grėsmė sostinės lietuviškumui – ar lietuviai taps tautine mažuma Vilniuje?
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokias profesijas DI gali pakeisti pirmiausia: „Didžiausia problema bus tiems tinginiams“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Kauno medikai išplėšė Ievą iš mirties gniaužtų: „Jie yra mano herojai“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Vilniuje nuo griūvančio daugiabučio ėmė kristi plytos: „Žmogus būtų buvęs, tai čia būtų negyvas“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Drenažo vamzdyje įstrigusi ir žuvusi moteris – kaimynų mylima smuikininkė: „Šokas yra didžiausias“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Liepą Lietuvoje iškrito beveik dukart daugiau lietaus – štai, kas laukia rugpjūtį
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Katino paieška baigėsi apšaudymu – žmogus neapsikentė šalia jo sklypo skraidžiusio drono
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamo ugniagesio advokatas: „Pati nukentėjusioji viską inicijavo“
REKLAMA
...
...
2025-08-18 21:19
Kasčiūnui pirmiausia reikėtų susirūpinti dėl savo reputacijos.
Atsakyti
Taškas
Taškas
2025-08-18 21:05
Antivalstybininkai yra tik konservatnikai.
Atsakyti
Savo
Savo
2025-08-18 21:25
Kocervavatoriu išvedžiojimai mes geri kiti blogi buvo
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (44)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų