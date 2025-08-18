Ryškėja naujos koalicijos susitarimai: Žemaitaičio dovana socdemams ir Verygos norai

Pirmadienį su socdemais susitikęs Remigijus Žemaitaitis garsiai apie norus ir pageidavimus nekalba, tačiau, TV3 šaltinių teigimu, sieks išsaugoti tas pačias tris ministerijas, kaip ir ankstesnėje koalicijoje. Negana to, Seimo pirmininko postas jau pažadėtas socdemams – Juozui Olekui.
Socialdemokratai apsisprendė, kad Remigijus Žemaitaitis yra vertingesnis nei Saulius Skvernelis, todėl „Nemuno aušros“ lyderis jau pirmadienį pirmas atkeliavo pas socdemus, kaip antra didžiausia politinė jėga, derėtis dėl ministerijų ir postų Seime.
R. Žemaitaitis prieš susitikimą nedaugžodžiavo, bet, kaip įprastai, kalbėjo trečiu asmeniu.
„Visą laiką pas Žemaitaitį yra vienas kitas planas sugalvotas“, – sakė „Nemuno aušros“ lyderis.
Seimo pirmininko kėdė pažadėta Olekui
Keičiantis valdančiajai koalicijai ir nelikus S. Skvernelio, pakibo ir Seimo pirmininko pareigos. Pagal kvotą jas turėtų gauti R. Žemaitaitis, tačiau jis, TV3 šaltinių teigimu, šios pozicijos nenori.
TV3 šaltinių teigimu, R. Žemaitaitis Seimo pirmininko kėdę, kaip kokį ištikimybės ženklą, pasiūlė socialdemokratams. Kėdė pažadėta Seimo vicepirmininkui Juozui Olekui, kuris pretendavo ir į premjerus.
Kol Žemaitaitis derasi, dalis konservatorių, išgirdę apie naują koalicijos sudėtį, pradėjo baimintis dėl Lietuvos ateities.
„Mes neleisime Žemaitaičiui ir kitiems, panašiems į jį, šantažuoti valstybės“, – sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Konservatorius neramina, kas dabar bus su Lietuva, kai valdžioje socdemai, „valstiečiai“ ir „Nemuno aušra“.
„Sakyčiau, beveik antivalstybininkų koalicija“, – nesismulkino L. Kasčiūnas.
Politikas aiškina, kad socdemai neparodė jokio ryžto pasodinti R. Žemaitaitį ant atsarginių žaidėjų suolelio. Negana to, esą pasiėmė ir abejotinos reputacijos kai kuriuos valstiečius ir Lenkų rinkimų akcijos atstovus.
„Tai bus iš tikrųjų labai marga, labai nestabili ir nemanau, kad dėl valstybės galinti susitelkti koalicija“, – įsitikinęs konservatorių lyderis.
„Aišku, paradoksalu, kad reputacines problemas mėginama spręsti pasiliekant patį skandalingiausią partnerį ir prisijungiant vieną jėgą, kurioje yra labai marga sudėtis“, – antrino liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Į koaliciją pakviesti Aurelijaus Verygos „valstiečiai“ su savimi atsiveda ir Lenkų rinkimų akcijos atstovus, ir Igną Vėgėlę kartu su Rimu Jankūnu.
Nori išsaugoti ministerijas
TV3 šaltinių teigimu, R. Žemaitaitis nori išsaugoti tas pačias ministerijas, kaip ir ankstesnėje koalicijoje – teisingumo, žemės ūkio ir aplinkos. Tiesa, ministrus žada keisti visus. Nori partinių, tačiau prezidentas, kaip žinoma, to neleidžia.
„Palaukite rugsėjo mėnesio, šiek tiek įtampos paturėkite ir sulauksite to sprendimo. Neskubėkite įvykiams už akių. Kai kurie skubėjo įvykiams už akių – šiandien neskuba niekur“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Pats savęs kokiame nors poste esą nemato.
„Man, žinokite, labai patinka Palanga ir gali būti, kad Žemaitaitis nuspręstų į Palangos merus eiti, kodėl gi ne?“ – sakė „Nemuno aušros“ lyderis.
Tačiau kitu atveju, šaltinių teigimu, didelė tikimybė, kad A. Verygos vadovaujami „valstiečiai“ S. Skvernelio palikimo – energetikos ir ekonomikos bei inovacijų ministerijų – negaus. Pastarosios nori patys socdemai, o energetikoje svarstoma palikti Žygimantą Vaičiūną. Tokį norą dėl energetikos ministerijos išreiškė ir prezidentas Gitanas Nausėda.
R. Žemaitaičio norai socdemams nebūtinai yra įsakymas. Ministerijos gali keistis, kai socialdemokratai pasikalbės su „valstiečiais“, kurie tikisi, kad pagal proporciją, kaip ir S. Skverneliui, jiems teks dvi ministerijos ir dar keletas komitetų pirmininkų pareigų.
„Mes svetimų batų nesimausime, mes savo pabandysime“, – sakė A. Veryga.
„Ne vien tik dvi politinės organizacijos šnekasi. Yra trečia. Reikia subalansuoti visų pageidavimus. Kartais tie pageidavimai gali persikirsti“, – kalbėjo laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Balsuos dėl Ruginienės kandidatūros
A. Veryga kol kas apie reikalavimus kalba atsargiai. Tačiau kai kuriuos dalykus, sako, kartu su frakcija išsigrynino – nuo padidintų mokesčių ir nekilnojamojo turto peržiūros. A. Veryga sako, kad „valstiečiams“ rūpi ir politinio skaidrumo klausimai.
„Tikrai norisi, kad nebūtų slapstomasi ir būtų atsisakoma tos teisinės neliečiamybės. Savo valia ir savo noru“, – sakė „valstiečių“ lyderis.
Jau šį ketvirtadienį Seime įvyks neeilinės sesijos posėdis, kurio metu Seimas balsuos dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjeres. Pagal idėją teisinė neliečiamybė turi būti naikinama trims parlamentarams – dviem socdemams ir vienam „aušriečiui“. Tačiau darbotvarkėje to nėra.
Socialdemokratai su „valstiečiais“, Ignu Vėgėle ir Lenkų rinkimų akcija susitinka jau trečiadienį vidurdienį.
