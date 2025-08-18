Lukas Savickas rėžė apie naują koaliciją: „Kaip didelis monolitas gali balsuoti už bet kokius įstatymo projektus“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su vienu artimiausių S. Skvernelio bendražygių, laikinuoju ekonomikos ir inovacijų ministru Luku Savicku.
Demokratai traukiasi iš valdančiosios koalicijos. Galbūt atsitiks taip, kaip nori prezidentas Gitanas Nausėda ir demokratų ministrai nesitrauks – jūs ir ponas Vaičiūnas. Ar taip gali atsitikti?
Na, visų pirma reikia kalbėti faktais – demokratai iš niekur nesitraukia. Socialdemokratai baigdami kadenciją 19-osios Vyriausybės, pradeda formuoti koaliciją, kuri formuos 20-ąją naują Vyriausybę, ir po konsultacijų priėmė sprendimą, kad jiems labiau pakeliui su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
O nebuvo demokratų sąlygos, kad su „Nemuno aušra“ koalicijoje nebūsit?
Iš tikrųjų, demokratai aiškiai išsakė ir, kadangi dažnai socialdemokratams pasirodydavo, kad demokratai kalba ultimatumais, tai aiškiai, kad būtų viskas paprasčiau ir neultimatyvu, dėstėm tam tikras rizikas, kad reikia pasimokyti socialdemokratams iš savo 19-osios Vyriausybės klaidų ir, formuojant koaliciją dėl 20-osios Vyriausybės, tų klaidų nekartoti.
Bet socialdemokratams turbūt reikėjo turėti tokį, žinot, jaunojo politiko kalendorių dirbant su demokratais. Iš pradžių sako demokratai, kad negali eiti su valstiečiais, gali eiti su „Nemuno aušra“. Po to sako nebegali su „Nemuno aušra“, o jau gali su „valstiečiais“. Ne kiekviena partija kas porą mėnesių prisimins, su kuo gali, su kuo negali. Ne per daug jūs keliat reikalavimų socdemams?
Aš manau, kad demokratai per visą šį procesą iš tikrųjų buvo tie nuoseklūs koalicijos partneriai, kurie principingai laikėsi koalicijos sutarimo.
Dėl nuoseklumo, ką tik minėjau, kyla abejonių.
Mes nuosekliai įgyvendinom tai, dėl ko mes susitarėm. Taip, pasibaigus, na, pono Gintauto Palucko skandalu 19-ajai Vyriausybei, aiškiai konstatavom, kad ta koalicinė sutartis nebegalioja, kad socialdemokratai turi formuoti naują. Ir atėjom, kaip tuo metu partijos pirmininkas sakė, atvira širdimi ir be ultimatumų kalbėtis apie tai, kad esame pasiruošę dirbt su socialdemokratais. Aiškiai dėstėm rizikas, kad ši situacija reikalauja atkurti valstybės pasitikėjimą, žmonių pasitikėjimą Vyriausybe ir tam trukdo tokie koalicijos partneriai, kurie kelia neskaidrumo tam tikrus klausimus ir savo pasisakymais kiršina visuomenę, bet nepadeda naujai formuojamai Vyriausybei rasti sprendimus, kurie realiai padėtų spręst Lietuvos pagrindines problemas.
Kilus skandalui aplink ekspremjerą Gintautą Palucką, jei pamenate, socialdemokratė Rasa Budbergytė pasakė tokią frazę, kad Saulius Skvernelis peržengė ribas. Ką tokio pasakė Saulius Skvernelis, kad tos ribos buvo, anot Bulbergytės, peržengtos?
Na, čia socialdemokratai geriausiai galėtų tai pakomentuot. Aš iš savo pusės tikrai matau, kad Saulius Skvernelis, kaip čia dabar populiaru sakyt, yra tikrai stipri politinė figūra Lietuvos politikos žemėlapyje. Ir tai tikriausiai labiausiai pasako daug apie pačius socialdemokratus, kad, na, jie jaučiasi kažkokie nelygiaverčiai galbūt matydami, kad demokratai turi pasiūlyti stiprias politines figūras. Ir dėl to vis jausdavosi, kad vienokie ar kitokie komentarai galėdavo įžeisti pačius socialdemokratus.
Tačiau mes nuosekliai ir principingai sakėme, kad laikomės koalicinio susitarimo, per jokius formatus negalėjo pasakyti, kad nors vienas punktas yra sulaužytas. Ir lygiai taip pat aiškiai sakėme, kad laikysimės stipriai už vertybinių pozicijų, stipriai laikysimės pozicijų, kai kalba eina apie skaidrumą ir viešumą.
Pone Savickai, bet jūsų partija visada pabrėždavo ir tuo imponavo daugeliui rinkėjų, kad nenorėtų, kad valdžioje būtų „valstiečiai“, nenorėtų, kad būtų „Nemuno aušra“. Ir ką mes dabar turim po visų, kaip sakyt, žaidimų? Kaip tik „valstiečiai“ ir „Nemuno aušra“ yra valdžioje, o demokratų nebeliko. Kodėl taip atsitiko, jūsų manymu? Jeigu kalti socdemai, tai ir jie blogi koalicijos partneriai, taip išeina.
Pats svarbiausias klausimas yra vis dėlto, kas ir kokį sprendimą gali priimti. Ir akivaizdu, kad rinkėjų valia lėmė, kad iniciatyvos teisę turi būtent socialdemokratai. Socialdemokratai turi pasirinkimą, kaip jie patys pasakė, ar matyti daugiau kokybės, ar matyti daugiau kiekybės, ar turėti stiprius koalicijos partnerius, kurie geba būti kalbūs, vokalūs, principingai komunikuoti savo pozicijas, ar vis dėlto turėti tokius, kurie tiesiog aklai, kaip didelis monolitas gali balsuoti už bet kokius įstatymo projektus.
Akivaizdu, kad pasirinkimas buvo čia socialdemokratų. Deja, tokiu būdu veikia demokratinės sistemos. Demokratai kaip politinė partija toliau išliks principinga, laikysis savo nuostatų ir sieks įgyvendinti savo politines nuostatas kokioje pozicijoje mes bebūtume.
Bet opozicijoje jūs būsite kartu su dviem prieš tai valdžiusiom partijom – konservatoriais ir Liberalų sąjūdžiu. Ar jau galima kalbėti apie besiformuojančią būsimą valdančiąją daugumą, kur jūs būsit kartu su konservatoriais ir liberalais?
Manau, jokių tokių kalbų negali būti, nes net ir šiuo metu pilni socialiniai tinklai palyginimų, kad jeigu vis dėlto socialdemokratai būtų pasirinkę formuoti koaliciją ne pagal savo emocinį vertinimą, bet pagal dalykiškumą, programinį artumą, visi tyrimai rodo, kad trys ketvirtadaliai programinių nuostatų sutampa tarp socialdemokratų ir demokratų. Ir tai yra tikrai tas pasirinkimas, kuris formuotų galimybes tiek vieniems, tiek kitiems tvariai ir kryptingai įgyvendinti centro kairės politinę darbotvarkę.
Dabartinis pasirinkimas kelia daug nuostatų, ypač kai LVŽS jau dabar formuoja savo derybines pozicijas, kad reikės peržiūrėti tą pačią mokesčių reformą. Akivaizdu, kad tai didžiulė problema patiems socialdemokratams, kuriems reikės, na, ieškoti būdų, kaip susitarti ir galbūt nukrypti nuo savo tokių programinių nuostatų, kurios buvo žadamos per rinkimus.
Ir labai trumpai. Įsivaizduokime, kiti Seimo rinkimai, situacija tokia, kad konservatoriai kviečia jus ir Liberalų sąjūdį vis tik formuoti valdančiąją daugumą. Mandatų užtenka. Svarstytumėt eiti su TS-LKD?
Aš nematau jokio pagrindo, kodėl demokratai turėtų keisti savo principines politines pozicijas. Tai yra centro kairės politinė jėga ir manau, kad kryptingai, nuosekliai toliau išlaikysime šias pozicijas.
