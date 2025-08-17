Ukrainos kariuomenė degraduoja? Atsargos pulkininkas: dalykai, kurie buvo vieša paslaptis, ima lietis

Kas iš tikrųjų vyksta Ukrainos frontuose ir kodėl garsus Vakarų leidinys „Wall Street Journal“ kalba apie Ukrainos kariuomenės degradaciją, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu.
Kad ir kaip baigtųsi politinis flirtas tarp Amerikos prezidento Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino, situacija Ukrainos frontuose išlieka sunki ir šiuo metu girdime apie galimą rusų proveržį ties Pokrovsku. Ar tiesa, kad proveržis įvyko ir kad tai gali tęstis, ir situacija Ukrainai dar labiau apsunkti?
Taip, čia yra faktas ir jis įvyko ne vakar, ne užvakar – jau daug anksčiau. Tiesiog informacija atėjo šiek tiek vėliau, kai jau patys ukrainiečiai ir rusai tai patvirtino.
Įvyko klasikinis operacinis proveržis – į visą tą gilumą, kiek neša net ir rusų remiamieji dronai, kad neatitrūktų – jie stovi ten, kur jie ir turi stabtelti. Žmonės dažnai nesuvokia, tad reikia pabrėžti, kad ką pamatėme, tai yra priešakiniai puolantieji padaliniai, kurių darbas toks būtent ir yra – tai nėra kažkokios diversinės grupelės.
Ukrainiečiai iš pradžių sakė, kad tai tik diversinės grupės.
Taip sako įvairūs beraščiai analitikai, išvedžiotojai, ekspertai taip toliau. Diversinės grupės yra tos, kurios paprastai iki pat užduoties pabaigos, jeigu jų niekas neutralizuoja, jos užsiima būtent sabotažu, diversijomis ir greitai pasitraukia.
Dabar kitas etapas bus pagrindiniai daliniai per tą padą. Jie toliau eis į tuos ragus, kaip dabar daugelis pavadina tą vaizdą, žemėlapį – štai, ką mes dabar turime, nieko naujo. Šiame jau užsitęsusiame, lėtaeigiame kare pamatome tą, ką patys ukrainiečiai darė per Charkivo operaciją.
Ta pati Balaklija buvo puikus jų manevrinis karas, kur privertė rusus trauktis iš visų užimtų teritorijų tuo metu. Visai neseniai kitoje jūsų laidoje sakiau, kad tendencijos blogos ir dabar tiesiog turime ant žemės realų faktą.
Kalbant apie jūsų minėtą manevrinį karą, šiomis dienomis įtakingame Vakarų leidinyje „Wall Street Journal“ pasirodė straipsnis apie tai, kad Ukrainos kariuomenė iš esmės degraduoja. Kad grįžta į sovietinį lygį ir tas manevringumas, kuriuo ji garsėjo pirmais karo metais, nyksta. Kaip paaiškintumėte, kas čia iš tiesų vyksta, ar tas leidinys nesutirština spalvų?
Ne, perskaičiau visą straipsnį. Ten pateiktas tikras šviesos paviršius – kai sunkėja, natūralu, kad dalykai, kurie buvo arba vieša paslaptis, arba žinomi tik tam tikrame rate, pradeda lietis.
Būčiau dvejojęs, jeigu nematyčiau, kad ten kalba garbingi karininkai iš elitinių Ukrainos brigadų ir elitinių batalionų. Vadinasi, tai nėra šiaip, kaip sakant, kažkokiomis šakėmis ant vandens rašyta. Faktai nėra kažkokie stulbinantys, nebuvo paslaptis ir ne vieną kartą apie tai sakiau.
Pačių ukrainiečių straipsnyje kaip ir buvo pasakyta – maža sovietinė armija kariauja prieš didelę, kas „de facto“ taip ir yra. Juk abi kariuomenės nuo pradinės 2014 metų invazijos, kur buvo, ten ir liko. Ukraina nebuvo praėjusi transformacijos, kaip mums teko taikos metu į Vakarų pažangią kariuomenę, nepaisant to, kad dalis karininkijos ir mokėsi Vakaruose.
Tas pats Syrskis (Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas) baigė sovietinę karo mokyklą tais pačiais metais, kaip ir aš, bet kur jis buvo, ten ir liko. Dabar tas, kas surašyta, ir matome tą filosofiją, nė žingsnio atgal, kol galų gale nepaaukoja tos brigados ar bataliono.
Pulkininke, tai, ką sakote jūs ir tai, kas parašyta „Wall Street Journal“ straipsnyje, iš esmės prieštarauja tam, ką labai dažnai girdime Lietuvoje. Sakoma, kad Vakarų kariuomenės dabar kaip tik yra labai atsilikusios, o pažangiausia yra būtent Ukrainos kariuomenė, kuri puikiai prisitaikė prie naujausių iššūkių ir turi naujausios technikos, kovos metodus, kurie lenkia jau ir NATO. Ar tai tiesa?
Ne, tai nėra tiesa – vėlgi tai tik būdas pamatyti kažką teigiamo, gero ir už to slėptis. Tas palengvina mūsų gyvenimą, nesprendžiant problemų, kurias reikia spręsti nedelsiant, jeigu norime laimėti.
Čia yra toks psichologinis faktorius – Ukrainos kariuomenė panaudojo dronų revoliuciją, iš tikrųjų ir viena, ir kita kariuomenė šitą dalyką puikiai išnaudoja, bet ta pati pralauža parodė problemą – jeigu daug kalbi, bet nepadarai, ne kiekviena brigada turi dronų sieną, tai gauni tą, ką gauni.
Rusai greičiau prisitaikė ir ką jie gerai padarė, tai labai greitai atsisakė visų naujovių, po to kai dalinai pabandė nesėkmingai kopijuoti amerikiečius. Jie grįžo prie sovietinės organizacijos struktūros, kas jiems geriausiai gaunasi – pulkas, divizija, armija – puikiai tai naudoja. Deja, tas jiems pasitvirtino.
V. Putinas nelenda į kariavimą ar prie tų generolų. O Ukrainiečiai tik dabar pradeda vėl daryti kažkokius nelabai vykusius eksperimentus su korpusais, brigadomis – keliolika brigadų viename korpuse. Viso to natūraliai nesugebama suvaldyti ir brigados tarpusavyje prastai koordinuojasi. Štai taip gaunasi, kad rusai, deja, randa tas skyles, kur sugeba prasiveržti.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
