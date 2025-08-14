Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Keičia taikos palaikymo Ukrainoje planus: atsisakoma 30 tūkst. karių kontingento

2025-08-14 11:37
2025-08-14 11:37

Jungtinė Karalystė pakeitė taikos palaikymo misijos, kuri bus pradėta Ukrainoje po aktyviosios karo su Rusija fazės pabaigos, formatą ir tikslus, praneša „The Times“.

Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)
17

Jungtinė Karalystė pakeitė taikos palaikymo misijos, kuri bus pradėta Ukrainoje po aktyviosios karo su Rusija fazės pabaigos, formatą ir tikslus, praneša „The Times“.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Britų kariuomenės vadovybė atsisakė idėjos suformuoti 30 tūkst. karių kontingentą Ukrainos uostams ir miestams apsaugoti.

Vietoj to kariuomenė siūlo realistiškesnę misiją – oro erdvės virš vakarų Ukrainos apsaugą, Ukrainos karinio personalo mokymo paramą ir minų išminavimą Juodojoje jūroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„The Times“ teigimu, kai kurios Europos šalys baiminosi, kad dešimčių tūkstančių karių dislokavimas svarbių Ukrainos objektų apsaugai yra pernelyg rizikingas.

Šios valstybės nebuvo pasirengusios skirti pakankamai karių, kad atgrasytų Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną nuo puolimo, o tai sukėlė nusivylimą kitose šalyse.

Pajėgos vykdytų realistiškesnę misiją

Vietoj to, Londonas ir kai kurios „Norinčiųjų koalicijos“ šalys dabar planuoja, kad taikos palaikymo pajėgos vykdytų realistiškesnę misiją.

Visų pirma, jos teiks logistinę paramą, ginklus ir mokymo ekspertus, kad padėtų atkurti ir perginkluoti Ukrainos sausumos pajėgas. Šiame kontekste planuojama rengti karinį personalą šalies vakariniuose regionuose, kur Rusijos puolimas yra mažiau tikėtinas.

Taip pat planuojama vykdyti oro patruliavimo misijas naudojant „Typhoon“ arba F-35 orlaivius, siekiant apsaugoti Ukrainos oro erdvę ir atgrasyti Rusiją nuo puolimo. Šių misijų tikslas – nuraminti Ukrainos gyventojus ir užtikrinti tarptautinių skrydžių atnaujinimą.

Koalicijos šalys taip pat padės išminuoti Juodąją jūrą ir užtikrins saugų visų laivų plaukiojimą į Ukrainos uostus ir iš jų.

