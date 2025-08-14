Atskleidė Trumpo planus susitikime su Putinu: Ukrainos teritorijos nebus aptariamos

Trumpas Europos lyderiams sakė, kad jo tikslas susitikime su V. Putinu Aliaskoje – ugnies nutraukimas Ukrainoje, praneša „NBC News“ šaltiniai.
Šaltiniai patikslino, kad D. Trumpas per telefoninį pokalbį Europos lyderiams pareiškė, kad nesiruošia aptarti jokių teritorijų mainų susitikime su V. Putinu. Pasak informuotų šaltinių, D. Trumpas pareiškė, kad susitiks su V. Putinu, siekdamas pasiekti paliaubas Ukrainoje.
D. Trumpas ir Europos lyderiai sutiko, kad ugnies nutraukimas Ukrainoje turi būti pasiektas iki taikos derybų pradžios, pranešė Europos pareigūnai, susipažinę su pokalbio detalėmis.
Trumpas nėra optimistiškai nusiteikęs
Jie pridūrė, kad kai kurie Europos lyderiai susidarė įspūdį, kad D. Trumpas nėra optimistiškai nusiteikęs dėl susitikimo su V. Putinu rezultatų.
„NBC News“ šaltinių duomenimis, lyderiai vieningai sutaria, jog jei V. Putinas nesutiks nutraukti ugnies, D. Trumpas įves naujas sankcijas Rusijai.
Taip pat visos šalys sutiko, kad Ukraina taip pat turi būti įtraukta į derybas ir pati nuspręsti, kokių teritorinių nuolaidų ji yra pasirengusi imtis.
Šaltiniai pranešė, kad Europos lyderiai išvyko su teigiamu nusiteikimu dėl D. Trumpo planų susitikimui su V. Putinu. Vienas iš jų pareiškė, kad ugnies nutraukimo pasiekimas bus JAV prezidento prioritetas susitikime. Kitas išreiškė įsitikinimą, kad Ukrainos teritorija nebus aptariama be Ukrainos.
Savo ruožtu Trumpas pavadino pokalbį telefonu su Europos lyderiais „labai geru“ ir spėjo, kad po jo susitikimo su V. Putinu gali įvykti dar vienas susitikimas, kuriame dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Yra didelė tikimybė, kad turėsime antrą susitikimą, kuris bus produktyvesnis nei pirmasis, nes, pirma, aš ketinu išsiaiškinti, kur mes esame ir ką darome“, – sakė D. Trumpas.
„Norėčiau tai padaryti praktiškai nedelsiant, ir jei jie norės, surengsime greitą antrąjį susitikimą tarp V. Putino, V. Zelensko ir manęs“, – sakė Baltųjų rūmų vadovas.
JAV prezidentas patvirtino, kad Rusija susidurs su „rimtomis pasekmėmis“, jei V. Putinas nesutiks nutraukti karo.
Trumpo ir Putino susitikimas Aliaskoje
Rugpjūčio 15 d. Ankoridže karinėje bazėje įvyks D. Trumpo ir V. Putino susitikimas.
Europos ir Ukrainos valdžia baiminosi, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali susitarti dėl taikos sutarties sąlygų, įskaitant teritorijų padalijimą, ir vėliau spaudžiant Ukrainą, kad ji sutiktų su ja.
D. Trumpo pareiškimai, kad tarp Rusijos ir Ukrainos įvyks „tam tikri teritorijų mainai“, sukėlė nerimą V. Zelenskiui ir Europos lyderiams.
