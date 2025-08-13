Žiniasklaida: Trumpas Putinui pasiūlys gamtinių išteklių sandorį mainais už taiką Ukrainoje

Anot šaltinių, JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas yra vienas iš tų, kurie pataria D. Trumpui prieš susitikimą su V. Putinu ir nagrinėja ekonominius kompromisus, kuriuos JAV gali padaryti Rusijai.
Trumpas Putinui gali pasiūlyti galimybių uždirbti
Anot leidinio, D. Trumpas į Aliaską atsiveš „daugybę pinigų uždirbimo galimybių“, kurias pasiūlys V. Putinui. Ir tarp jų bus galimybė „atverti Maskvai priėjimą prie Aliaskos gamtinių išteklių“.
Tekste pažymima, kad kalbama apie išteklius Beringo sąsiauryje. Skaičiuojama, kad jame gali būti nemažai neatrastų naftos ir dujų atsargų.
JAV taip pat esą pasiūlys Rusijai „prieigą prie retųjų žemių iškasenų Ukrainos teritorijose, kurias dabar yra okupavusi Rusija“. Pasak „The Telegraph“, Ukrainoje yra 10 proc. pasaulio ličio atsargų. Jis naudojamas šiuolaikinių akumuliatorių gamyboje. Du didžiausi ličio telkiniai yra Rusijos kontroliuojamose teritorijose.
„Yra keletas paskatų, viena iš jų galėtų būti galimas mineralų ir (arba) retųjų žemių sandoris“, – sako su pasiūlymais susipažinęs šaltinis.
Tarp kitų paskatų, kurias D. Trumpas esą planuoja pasiūlyti V. Putinui, yra ir Rusijos oro linijų bendrovių keleivinių lėktuvų techninei priežiūrai reikalingų dalių ir įrangos sankcijų panaikinimas.
„Sankcijų Rusijos lėktuvams panaikinimas galėtų būti naudingas JAV gamintojui „Boeing“. Rusijos oro linijų bendrovės, kurių orlaivių parke dominuoja „Airbus“ ir „Boeing“, turinčios daugiau kaip 700 lėktuvų, galėtų kreiptis į JAV tiekėjus dėl svarbiausių dalių ir techninės priežiūros“, – rašoma tekste.
