  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kitą savaitę Pietų Korėjos prezidentas Tokijuje surengs derybas su Japonijos premjeru

2025-08-13 21:40 / šaltinis: BNS
2025-08-13 21:40

 Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas kitą savaitę Tokijuje susitiks su Japonijos ministru pirmininku, trečiadienį pranešė abiejų šalių vyriausybės.

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas (nuotr. SCANPIX)

 Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas (nuotr. SCANPIX)

0

Susitikimas įvyks prieš Pietų Korėjos vadovo vizitą į Baltuosius rūmus, kur rugpjūčio 25 dieną jis surengs derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Skelbiama, kad jų metu abiejų šalių vadovai aptars neseniai sudaryto prekybos susitarimo detales. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lee Jae-myungo atstovė spaudai Kang Yu-jung nurodė, kad rugpjūčio 23–24 dienomis aukščiausiojo lygio susitikime su Japonijos ministru pirmininku Shigeru Ishiba bus „įtvirtintas pagrindas į ateitį orientuotam abiejų lyderių bendradarbiavimui“.

Ji pridūrė, kad lyderiai „nuoširdžiai pasikeis nuomonėmis ne tik apie būdus stiprinti trišalį Pietų Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Valstijų bendradarbiavimą, bet ir apie taiką ir stabilumą regione“.

Tokijas patvirtino Lee Jae-myungo vizitą, apibūdindamas Pietų Korėją kaip „svarbią kaimynę, su kuria Japonija turėtų bendradarbiauti kaip su partnere“.

„Dabartinėje strateginėje aplinkoje Japonijos ir Pietų Korėjos santykių ir Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Pietų Korėjos bendradarbiavimo svarba tik didėja“, – sakoma Japonijos užsienio reikalų ministerijos išplatintame pranešime. 

Likus kelioms dienoms iki galutinio didelių muitų įvedimo termino pabaigos, Vašingtonas ir Seulas pasiekė susitarimą, kuriuo išvengiama 25 proc. muitų Pietų Korėjos prekėms, sumažinant juos iki 15 procentų.

D. Trumpas taip pat sakė, kad šalis įsipareigojo investuoti 350 mlrd. dolerių (260,26 mlrd. eurų) ir už 100 mlrd. dolerių (86,75 mlrd. eurų) įsigyti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) ar kitų energijos išteklių.

Tokijas ir Seulas palaikė itin šiltus santykius Pietų Korėjos prezidento Yoon Suk-yeolo (Jun Sukjolo) kadencijos metu, kuris buvo nušalintas per apkaltą dėl karo padėties paskelbimo.

Yoon Suk-yeolas siekė glaudesnių Seulo ir Tokijo santykių, kuriuos dažnai apsunkindavo istoriniai nesutarimai, tačiau juos nustūmė į šalį, kad sustiprintų bendradarbiavimą siekiant veiksmingiau kovoti su Šiaurės Korėjos branduolinėmis grėsmėmis.

Po jo apkaltos surengtus prezidento rinkimus laimėjo Lee Jae-myungas.

Praėjusį mėnesį Lee Jae-myungas nurodė, kad Seulas ir Tokijas „priklauso liberalios demokratijos stovyklai, turi daug bendrų interesų karinėje srityje ir didelį ekonominio bendradarbiavimo potencialą“.

