Žiniasklaida: JAV ieško vietos Trumpo, Putino ir Zelenskio susitikimui

Kalbėdamas su žurnalistais Baltųjų rūmų pasitarimų kambaryje D. Trumpas išreiškė optimizmą, kad jo susitikimas su V. Putinu bus „konstruktyvus“, ir sakė, kad planuoja surengti tiesioginį V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą.
„Kitame susitikime dalyvaus Zelenskis ir Putinas arba Zelenskis, Putinas ir aš“, – sakė jis.
Du su šiomis derybomis susipažinę šaltiniai antradienį transliuotojui „CBS News“ sakė, kad JAV ruošia vietą D. Trumpo, V. Putino ir V. Zelenskio susitikimui, kuris galėtų įvykti jau kitos savaitės pabaigoje.
Tuo tarpu „Axios“ pranešė, D. Trumpas per pokalbį telefonu V. Zelenskiui ir Europos vadovams sakė, kad jo tikslas penktadienio aukščiausiojo lygio susitikime su V. Putinu – pasiekti paliaubas ir įvertinti galimybę sudaryti visiškos taikos susitarimą.
Pasak leidinio šaltinių, paliaubos yra visų šalių interesais, nors V. Putinas pirmiau yra ne kartą atmetęs visiškų paliaubų idėją.
Galimas Zelenskio ir Putino susitikimas
Pirmiau Baltieji rūmai pripažino, kad Rusijos ir JAV vadovų V. Putino ir D. Trumpo susitikime Aliaskoje gali dalyvauti ir V. Zelenskis.
Pasak CNN, V. Zelenskis į penktadienį įvyksiantį D. Trumpo ir V. Putino susitikimą Aliaskoje pakviestas nebuvo. Tačiau, naujienų agentūros CNN šaltinių duomenimis, Baltieji rūmai neatmeta galimybės, kad V. Zelenskis galėtų dalyvauti kai kuriuose susitikimuose.
Vienas oficialus Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad D. Trumpas tebėra „atviras trišaliam aukščiausio lygio susitikimui su abiem vadovais“, tačiau „Baltieji rūmai planuoja dvišalį susitikimą, kurį surengti paprašė prezidentas Putinas“.
