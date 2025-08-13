Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas pagrasino Putinui dėl penktadienio susitikimo: „Bus labai griežtų pasekmių“

2025-08-13 19:35
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-08-13 19:35

Trečiadienį JAV prezidento Donaldo Trumpo buvo paklausta, kas lauks Vladimiro Putino, jei jis nesutiks nutraukti karo, rašo „Sky news“.

Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“ (nuotr. SCANPIX)

3

Penktadienį V. Putinas ir D. Trumpas susitinka Aliaskoje, kur kalbės apie karo Ukrainoje pabaigos scenarijų. Skelbiama, kad D. Trumpas viliasi užtikrinti paliaubas.

„Bus pasekmių“, – į klausimą apie priemones prieš Rusiją atsakė D. Trumpas.

Netrukus jo buvo paklausta, kokios tai galėtų būti pasekmės – sankcijos, muitai ir t.t.

„Negaliu pasakyti. Bus labai griežtų pasekmių“, – pareiškė jis.

 

Donaldas Trumpas pranešė apie „labai gerą pokalbį“ su Europos lyderiais 

JAV prezidentas D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad turėjo „labai gerą pokalbį“ su Europos lyderiais, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas penktadienį ruošiasi susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. 

„Turėjome labai gerą pokalbį. Jis dalyvavo pokalbyje – prezidentas Zelenskis dalyvavo pokalbyje. Įvertinčiau jį 10 balų. Žinote – labai, labai draugiškas“, – sakė jis žurnalistams per renginį Vašingtono Kennedy (Kenedžio) centre.

D. Trumpas pridūrė, kad norėtų po Aliaskos viršūnių susitikimo surengti „greitą antrąjį“ susitikimą su V. Putinu ir V. Zelenskiu.

