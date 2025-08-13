Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

EK vadovė pranešė apie „labai gerą pokalbį“ su Donaldu Trumpu: sustiprinome bendrą pagrindą

2025-08-13 18:23 / šaltinis: BNS
2025-08-13 18:23

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pranešė apie įvykusį „labai gerą pokalbį“ su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, Ukrainos ir Europos valstybių lyderiais.

Ursula von der Leyen: Vakarai, kokius mes juos pažinojome, yra mirę (nuotr. SCANPIX)

2

Pokalbis įvyko likus dviem dienoms iki JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo Aliaskoje. 

„Šiandien Europa, JAV ir NATO sustiprino bendrą pagrindą Ukrainos klausimu. Mes ir toliau glaudžiai koordinuosime veiksmus. Niekas labiau nei mes netrokšta taikos – teisingos ir ilgalaikės taikos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė U. von der Leyen. 

