  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš Europos – 5 svarbūs punktai Trumpui dėl Ukrainos

2025-08-13 18:29
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-13 18:29

Prieš penktadienį Aliaskoje įvyksiantį susitikimą su Vladimiru Putinu Donaldas Trumpas dalyvavo pokalbyje su Europos lyderiais.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Prieš penktadienį Aliaskoje įvyksiantį susitikimą su Vladimiru Putinu Donaldas Trumpas dalyvavo pokalbyje su Europos lyderiais.

0

Pasak Vokietijos kanclerio, prieš derybas Europos pusė JAV prezidentui išdėstė penkis principus.

Kaip rašo „Sky news“, šie principai yra šie:

  • Ukraina turi būti įtraukta į bet kokius būsimus susitikimus su V. Putinu;
  • Prieš pradedant bet kokias derybas, pirmiausia turi būti žengtas pirmas žingsnis – ugnies nutraukimas;
  • Rusijos okupuotos teritorijos pripažinimas nėra svarstomas;
  • Ukrainos pajėgos turi turėti galimybę laisvai ginti savo šalies suverenitetą, padedant Europai;
  • Platesnės derybos turi būti „transatlantinės strategijos, paremtos parama Ukrainai ir spaudimu Rusijai“, dalis.

 

