Iš Europos – 5 svarbūs punktai Trumpui dėl Ukrainos

Pasak Vokietijos kanclerio, prieš derybas Europos pusė JAV prezidentui išdėstė penkis principus.
Kaip rašo „Sky news“, šie principai yra šie:
- Ukraina turi būti įtraukta į bet kokius būsimus susitikimus su V. Putinu;
- Prieš pradedant bet kokias derybas, pirmiausia turi būti žengtas pirmas žingsnis – ugnies nutraukimas;
- Rusijos okupuotos teritorijos pripažinimas nėra svarstomas;
- Ukrainos pajėgos turi turėti galimybę laisvai ginti savo šalies suverenitetą, padedant Europai;
- Platesnės derybos turi būti „transatlantinės strategijos, paremtos parama Ukrainai ir spaudimu Rusijai“, dalis.
