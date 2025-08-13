Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Starmeris: turime realią galimybę sudaryti paliaubas Ukrainoje

2025-08-13 19:21 / šaltinis: BNS
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris trečiadienį pareiškė, kad dabar atsirado reali galimybė sudaryti paliaubas Ukrainoje, artėjant JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino viršūnių susitikimui Aliaskoje. 

Keiras Starmeris (nuotr. SCANPIX)

0

„Šis konfliktas tęsiasi jau ilgiau nei trejus metus, bet mes dar nepriartėjome prie (...) tinkamo būdo jį užbaigti iki paliaubų“, – Europos lyderių susitikime sakė K. Starmeris.

„Dabar mes turime tokią galimybę dėl (JAV prezidento) pastangų“, – žurnalistams vaizdo konferencijoje, kuri vyko prieš penktadienį Aliaskos viršūnių susitikimą, sakė jis. 

