Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Budanovas: tik trys šalys pasaulyje moka kovoti šiuolaikiniame kare

2025-08-14 10:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 10:53

Artimiausiu metu Šiaurės Korėja planuoja į Rusiją perkelti papildomas pajėgas: apie 6 tūkst. karių. Tai pareiškė Ukrainos žvalgybos vadovas Kyrylo Budanovas interviu leidiniui „The Japan Times“. Taip pat jis pabrėžė, kad pasaulyje yra tik trys šalys turinčios patirties šiuolaikiniame kare.

Kyrylo Budanovas (nuotr. SCANPIX)
17

Artimiausiu metu Šiaurės Korėja planuoja į Rusiją perkelti papildomas pajėgas: apie 6 tūkst. karių. Tai pareiškė Ukrainos žvalgybos vadovas Kyrylo Budanovas interviu leidiniui „The Japan Times“. Taip pat jis pabrėžė, kad pasaulyje yra tik trys šalys turinčios patirties šiuolaikiniame kare.

REKLAMA
5

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Pasak jo, Šiaurės Korėja taip pat planuoja į Rusiją įvežti nuo 50 iki 100 vienetų savo technikos, įskaitant pagrindinius kovinius tankus M2010 ir šarvuočius BTR-80, tariamai inžineriniams darbams atlikti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai kurie iš jų tikrai gali būti panaudoti minų išminavimui ir įtvirtinimų statybai, bet ar visi jie tuo užsiims?“ – pažymėjo K. Budanovas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasaulyje yra tik trys šalys turinčios patirties šiuolaikiniame kare

Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos tarnybos vadovas apibūdino karinio bendradarbiavimo tarp Maskvos ir Pchenjano mastą ir pasekmes, pažymėdamas, kad šiuo metu pasaulyje yra tik trys šalys, turinčios patirties vedant šiuolaikinį karą plačiu frontu.

REKLAMA

Pasak jo, Rusija dosniai finansuoja Šiaurės Korėjos kariuomenės dalyvavimą kare prieš Ukrainą.

„Kremlius moka už visą karinę įrangą ir karius. Kalbame apie dešimtis milijardų dolerių, o Šiaurės Korėjos, vienos iš labiausiai izoliuotų pasaulio šalių, ekonomikai tai yra labai dideli pinigai“, – pažymėjo Ukrainos žvalgybos vadovas.

Tuo pačiu jis pridūrė, kad Ukraina nuolat pabrėžia, jog bendradarbiavimas tarp Maskvos ir Pchenjano kelia grėsmę ne tik Ukrainai.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo metu pasaulyje yra tik trys šalys, kurios turi patirties vedant šiuolaikinį karą labai plačiu frontu, naudojant beveik visas turimas priemones – tai Ukraina, Rusija ir Šiaurės Korėja“, – pabrėžė K. Budanovas.

Šiaurės korėja Rusijos kare Ukrainoje

BBC duomenimis, tūkstančiai šiaurės korėjiečių dirba Rusijoje vergijos sąlygomis.

Pietų Korėjos žvalgyba pranešė, kad Šiaurės Korėja toliau tiekia Rusijai artilerijos sviedinius. Bendras tokios pagalbos kiekis viršija 12 milijonų 152 milimetrų sviedinių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų