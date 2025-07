Atsargos pulkininkas apie 3 galimus karo Ukrainoje baigties scenarijus: „Situacija nuolat prastėja“

Plačiau apie tokius JAV sprendimus ir karo Ukrianoje eigą TV3 Žinių „Dienos komentare“ diskutavo atsargos pulkininkas Gintaras Ažubalis ir žurnalistas Vladimiras Laučius.

Kaip jūsų akimis keistųsi situacija Ukrainos fronte po sprendimo stabdyti kai kurias Kyjivui skirtas ginkluotės siuntas?

Keisis ne greičiausiai, bet blogąja prasme – oro gynyboje, nes, kaip žinia, labiausiai ukrainiečiams svarbus yra „Patriot“ sistemos ir raketų tiekimas, kurių Europoje nėra gamina kol kas, o Ukraina visiškai priklausoma yra nuo šitų raketų sistemos tiekimo. Tai pasižiūrėjus, ką Rusija išdarinėja šiuo metu ore puldama kiekvieną naktį ir aš čia norėčiau pabrėžti, kad visai dar neseniai rusai paleisdavo vos apie 50-70 maksimum raketų ir „Shahed“, o ketvirtadienį buvo paleista net 500 bepiločių orlaivių.

Su kuo tai susiję jūsų manymu?

Perėmus iš iraniečių „know how“ (liet. žinias) „Shahed“ gaminimo, jie jau neabejoju, kad sugeba gamintis ir jie gaminasi, dabar daugiausia jau tai nėra tas „Shahed“, kuris pačioje pradžioje buvo naudojamas, ar iranietiškas bepilotis, bet dabar jie gaminasi patys sau ir gaminasi didžiuliais kiekiais. Nes 500 per vieną naktį paleisti tai darant kelios naktys iš eilės, tai čia yra reikalų.

Europiečiai gali padengti tuos praradimus?

Būtent šitas raketas šiuo metu ne. Iš dalies, jeigu sugebėtų išvystyti, mes žinome, kad atitikmenį prancūzai, ispanai yra pagaminę „SAMP/T“ ir naudoja savo kariuomenėse. Tai yra atitikmuo ir kai kuriais parametrais netgi pranašesnis negu „Patriot“ sistema, bet jų kiekis ribotas, jie Ukrainai perdavė vos vienas bateriją tokių sistemų. Lyg ir buvo kalbų apie dvi, bet nenoriu meluoti, ar jie tikrai sugebėjo pateikti...

Vėlgi nenoriu klaidinti, neprisimenu tiksliai, bet man atrodo, amerikiečių ir vokiečių kompanija turi pasirašyti sutartį dėl raketų „Patriot“ sistemoms, nes daugelis europiečių, tame tarpe ir vokiečiai, naudojo šias sistemas. Kaip žinia, jie bus pasiruošę po kažkurio laiko gamintis tas raketas, bet visa tai užtruks kaip visados.

Įtakingas Vokietijos leidinys „Welt“ piešia 3 galimus scenarijus karui Ukrainoje. Pirmasis scenarijus šiek tiek palankesnis Ukrainai, nors vis tiek jis numato, kad ir Krymas atiteks Rusijai, Rytų Ukraina atiteks Rusijai, bet jis yra beveik nerealus, o realūs yra kiti 2 scenarijai. Vienas tai visiška Vladimiro Putino pergalė. Antras – tai dalinė V. Putino pergalė padalijant Ukrainą taip, kaip buvo dalijama Pietų ir Šiaurės Korėja. Šis scenarijus traktuojamas kaip realiausias, bet jis numato, kad Charkivo miestas gali būti užimtas dar šiais metais. Kaip jūs vertinate šių scenarijų realumą?

Na visų pirma, jie priklausys labai smarkiai nuo politinių sprendimų tam tikrų, nes vienas ar kitas politinis sprendimas, ypač negatyvus jie gali paveikti būtent į vieną arba kitą pusę. Ir tuomet, jeigu kalbėtume apie Charkivą ir tas išvadas trečiame scenarijuje, tai be jokios abejonės, tas, kas dedasi fronte šiuo metu, bet kuriuo atveju Ukrainai jau ir dabar nėra gerai ir situacija nuolat prastėja.

Ačiū dievui, kol kas rusai jie vis tik nesugeba daryti kažkokių tą didžiulių staigmenų, operacinių prasiveržimų, tiesiog jie jau prisitaikė ir ganėtinai sėkmingai vykdo tokį graužimąsi palaipsniui. Jie randa labai gerai ukrainiečių silpnas vietas, nes ukrainiečiams, nėra paslaptis, yra labai sunku su gyvosios jėgos generavimu ir tų rezervų per daug nėra. Tai to tankio per tokią ilgą fronto liniją ukrainiečiai nesugeba užtikrinti ir nori nenori tam tikrose vietose atsiranda skylių, silpnų vietų.

Rusai tuo naudojosi ir, jeigu žiūrėtume į žemėlapį, tai paišosi bet kuriuo atveju negeri scenarijai ir ten mažiausiai kokie trys apsupimai gresia labai rimti. Kalbant apie Charkivą, tai taip, gali būti tas dalykas ir tai gali būti padaryta net ir be didesnių mūšių, bet jokiu būdu ne šiais metais ir ko gero ne kitais, nes jiems netgi dabar sunku apsupti tą patį Pokrovską ir kol kas jie ten trypčioja vietoje, bet tendencijos yra tikrai labai negeros.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.