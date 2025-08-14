Putinas: JAV deda „nuoširdžias pastangas“ užbaigti karą Ukrainoje

Tironas V. Putinas dažnai vadina savo visišką invaziją į Ukrainą ir pakartotinius civilių objektų bombardavimus „krize“ arba „specialia karine operacija“.
Šis komentaras paskelbtas Rusijos lyderiui ruošiantis rytoj susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Aliaskoje.
D. Trumpas vakar žurnalistams sakė, kad jei susitikimas Aliaskoje bus sėkmingas, jis gali surengti antrą susitikimą, kuriame dalyvautų ir V. Putinas, ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Tačiau Rusija nedavė jokių ženklų, kad yra pasirengusi daryti nuolaidas, o Ukraina baiminasi, kad D. Trumpas gali sudaryti susitarimą be jos dalyvavimo.
Taip pat Kremlius nepateikė jokių komentarų dėl pasitraukimo iš Ukrainos teritorijos, kurią jis užgrobė, o Ukraina tvirtina, kad teritorijos atidavimas yra nepriimtinas.
Branduolinės kontrolės derybos
Anksčiau šiais metais D. Trumpas pareiškė, kad nori atnaujinti branduolinių ginklų kontrolės derybas su Rusija ir Kinija.
Jis išreiškė viltį, kad visos trys šalys sutiks perpus sumažinti savo didelius gynybos biudžetus.
Todėl, pabrėžia „Sky News“, D. Trumpas palankiai įvertins V. Putino pasiūlymą.
