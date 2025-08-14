Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas: JAV deda „nuoširdžias pastangas“ užbaigti karą Ukrainoje

2025-08-14 14:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 14:15

Vladimiras Putinas teigia, kad JAV deda „nuoširdžias pastangas“ siekdamos rasti sprendimą Ukrainos „krizei“, ir pasiūlė Maskvai ir Vašingtonui pasiekti susitarimą dėl branduolinių ginklų kontrolės, kuris sustiprintų taiką, rašo „Sky News“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Vladimiras Putinas teigia, kad JAV deda „nuoširdžias pastangas" siekdamos rasti sprendimą Ukrainos „krizei", ir pasiūlė Maskvai ir Vašingtonui pasiekti susitarimą dėl branduolinių ginklų kontrolės, kuris sustiprintų taiką, rašo „Sky News".

4

Tironas V. Putinas dažnai vadina savo visišką invaziją į Ukrainą ir pakartotinius civilių objektų bombardavimus „krize“ arba „specialia karine operacija“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Šis komentaras paskelbtas Rusijos lyderiui ruošiantis rytoj susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Aliaskoje.

D. Trumpas vakar žurnalistams sakė, kad jei susitikimas Aliaskoje bus sėkmingas, jis gali surengti antrą susitikimą, kuriame dalyvautų ir V. Putinas, ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Tačiau Rusija nedavė jokių ženklų, kad yra pasirengusi daryti nuolaidas, o Ukraina baiminasi, kad D. Trumpas gali sudaryti susitarimą be jos dalyvavimo.

Taip pat Kremlius nepateikė jokių komentarų dėl pasitraukimo iš Ukrainos teritorijos, kurią jis užgrobė, o Ukraina tvirtina, kad teritorijos atidavimas yra nepriimtinas.

Branduolinės kontrolės derybos

Anksčiau šiais metais D. Trumpas pareiškė, kad nori atnaujinti branduolinių ginklų kontrolės derybas su Rusija ir Kinija.

Jis išreiškė viltį, kad visos trys šalys sutiks perpus sumažinti savo didelius gynybos biudžetus.

Todėl, pabrėžia „Sky News“,  D. Trumpas palankiai įvertins V. Putino pasiūlymą.

Andrius Kubilius (nuotr. SCANPIX)
Andrius Kubilius: Putino sėkmė yra ribota, galimybės tęsti karą Ukrainoje darosi vis nepalankesnės (9)
Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Trumpas perspėjo Putiną: bevaisių derybų atveju „pasekmės bus labai rimtos“ (12)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kodėl Aliaskoje? Ekspertai atskleidė, kodėl Trumpo ir Putino akistata vyks šioje vietoje (3)
Kęstutis Budrys, Margus Tahkna, Marco Rubio ir Baiba Braže (nuotr. SCANPIX)
Baltijos šalys žino, kad Rusijos okupacija niekada nėra laikina – ministrai (13)

