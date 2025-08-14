„Pasibaisėtina“: Vengrija smerkia Ukrainos dronų smūgį Rusijos „Družba“ naftotiekiui

„Vengrija yra Ukrainos pagrindinė elektros energijos tiekėja. Be mūsų, šalies energetinis saugumas būtų labai nestabilus“, – rašė P. Szijjarto socialiniame tinkle „X“.
„Atsižvelgiant į tai, Ukrainos ataka prieš „Družba“ naftotiekį, kuris tiekia naftą Vengrijai ir yra gyvybiškai svarbus mūsų energetiniam saugumui, yra pasibaisėtina“, – pridūrė jis.
Vengrija yra Ukrainos elektros energijos importo ir eksporto lyderė. Birželio pirmoje pusėje 44 proc. importuotos elektros energijos į Ukrainą buvo iš Vengrijos, „RBK-Ukraina“ sakė Daria Orlova iš „ExPro Consulting“.
„Družba“ yra vienas didžiausių naftotiekių pasaulyje. Vengrija, kuri didžiąją dalį žalios naftos importuoja šiuo naftotiekiu, yra viena iš dviejų likusių Europos Sąjungos šalių, kartu su Slovakija, kurios pagal ES sankcijų išimtį vis dar importuoja Rusijos naftą per „Družba“.
Vengrija yra plačiai laikoma Kremliui palankiausia vyriausybe ES ir NATO. Šalis nuosekliai trukdė teikti pagalbą Ukrainai ir taikyti sankcijas Rusijai per visą karo laikotarpį.
P. Szijjarto apkaltino Ukrainą „keliančią pavojų Vengrijos energijos tiekimui“ ir paragino Kiyjivą nutraukti atakas prieš Vengrijai priklausančią energetikos infrastruktūrą, teigdamas, kad Budapeštas „neturi nieko bendra“ su karu.
Tai ne pirmas kartas, kai Budapeštas skundžiasi dėl tokių smūgių. Kovo mėnesį Vengrija pareiškė, kad Ukrainos dronų ataka prieš „Družba“ infrastruktūrą laikinai sustabdė jos naftos importą.
Ukrainos karinės žvalgybos šaltinis ir ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad rugpjūčio 13 d. ataka buvo nukreipta prieš Uneča naftos siurblinę, didžiausią naftotiekio „Družba“ mazgą.
Ukrainos kariuomenė teigė, kad šis objektas, esantis apie 60 kilometrų (35 mylių) nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, aptarnauja du naftotiekius, kurių bendras metinis pajėgumas siekia 60 milijonų tonų, ir taip pat remia Rusijos karinę pramonę.
