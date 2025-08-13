Ukrainos dronai smogė didžiausiam „Družba“ naftotiekio mazgui

„Karinės žvalgybos dronai-kamikadzės užpuolė dar vieną valstybės agresorės naftos ir dujų infrastruktūros objektą. Šį kartą GUR smūgis į naftotiekį „Transneft Družba“ naftos siurblinės Briansko srityje“, – pažymėjo jie.
Šaltinių teigimu, operacija buvo vykdyta kartu su Ukrainos gynybos pajėgų padaliniais.
Generalinis štabas pažymėjo, kad užfiksuotas smūgis ir didelis gaisras pastate, kuriame yra pagalbinė siurblinė. Taip pat yra informacijos apie sprogimus rezervuarų parko ir magistralinių bei pagalbinių siurblių dislokavimo vietoje.
Atakavo didžiausią „Družba“ mazgą
Pažymima, kad linijinės valdymo dispečerinės (LVD) „Uneča“ stotis yra didžiausias magistralinio naftotiekio „Družba“ mazgas ir yra naudojamas okupantų karinės pramonės aprūpinimui.
Pagrindinė stoties funkcija – naftos transportavimas vamzdynų sistema, kurios bendras ilgis yra apie 9 tūkst. km. Kasmet stotis gali pumpuoti apie 60 mln. tonų žaliavos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!