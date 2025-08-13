WSJ: Putinas sutiks su tikra taika tik vienu atveju

Leidinys pažymi, kad nors susitikimas galėtų būti naudingas, jis taip pat kelia riziką, jei nebus pasiektas aiškiai apibrėžtas susitarimas. Susirūpinimą kelia D. Trumpo požiūrio pasikeitimas: po to, kai rugpjūčio 8 d. baigėsi Rusijos ultimatumas, jis netaikė griežtų priemonių, o vietoj to į Maskvą išsiuntė savo specialųjį pasiuntinį Steve'ą Witkoffą. Vėliau žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie galimus teritorinius mainus tarp Ukrainos ir Rusijos.
Viena versija rodo, kad Kremlius galėtų sutikti su paliaubomis su sąlyga, kad Ukraina atsisakytų visos Donecko srities, įskaitant šiuo metu Rusijos nekontroliuojamas teritorijas. Tuo tarpu Kyjivas galėtų atgauti dalį okupuotų teritorijų, tačiau detalės lieka neaiškios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau atmetė šį planą, pabrėždamas, kad V. Putinas yra nepatikimas
Ypatingą susirūpinimą kelia tai, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimas vyks be Ukrainos atstovų. WSJ pažymi, kad be V. Zelenskio dalyvavimo sunku įsivaizduoti tikrą taikos susitarimą.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte spėjo, kad D. Trumpas siekia asmeniškai patikrinti Kremliaus ketinimus, tuo pačiu koordinuodamas paramą ginklų tiekimui Ukrainai.
Kada įmanoma tikra taika?
Autoriai mano, kad V. Putinas nėra suinteresuotas išsaugoti Ukrainos nepriklausomybę ir siekia integruoti šalį į Rusiją. Jis gali sutikti tik su Maskvai palankiomis paliaubomis. Ekspertai teigia, kad tikra taika bus įmanoma tik tada, kai karas kels grėsmę V. Putino politiniam išlikimui.
WSJ teigimu, tam reikia didinti ekonominį spaudimą Rusijai ir suteikti Ukrainai visus apsiginti reikalingus išteklius. Nors D. Trumpo griežtas ultimatumas pritraukė Kremliaus dėmesį, jis nesankcionavo Kinijos ir nesuderino su ES veiksmų dėl įšaldytų 300 mlrd. JAV dolerių vertės Rusijos turto panaudojimo.
WSJ daro išvadą: D. Trumpas nori, kad jį pasaulis matytų kaip taikdarį, tačiau tikra ir ilgalaikė taika bus įmanoma tik tada, kai susitarimas užtikrins Ukrainos teisę patiems spręsti savo ateitį ir užkirs kelią naujai Rusijos agresijai.
