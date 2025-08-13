D. Trumpas į susitikimą išvyks penktadienio rytą, tvirtino jo atstovė spaudai Karoline Leavitt.
Putinas ir Kim Jong Unas prieš JAV ir Rusijos viršūnių susitikimą pažadėjo stiprinti ryšius
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pažadėjo stiprinti bendradarbiavimą likus kelioms dienoms iki Kremliaus šeimininko susitikimo su JAV vadovu Donaldu Trumpu Aliaskoje, trečiadienį pranešė Pchenjano valstybinė žiniasklaida.
V. Putinas ir Kim Jong Unas antradienį kalbėjosi telefonu „šiltoje draugiškoje atmosferoje“ ir patvirtino „savo norą stiprinti bendradarbiavimą ateityje“, pranešė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
Skambutis įvyko likus trims dienoms iki V. Putino ir D. Trumpo derybų, pirmojo susitikimo tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 metų, Baltiesiems rūmams siekiant tarpininkauti užbaigiant daugiau nei trejus metus trunkantį Rusijos karą Ukrainoje.
Šiaurės Korėja į Rusijos Kursko regioną pasiuntė tūkstančius savo karių ir ginklų, kad padėtų karo pastangoms, o Kim Jong Unas per praėjusį mėnesį vykusias derybas su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu pasiūlė Maskvai visapusišką paramą karui.
Antradienio pokalbio metu V. Putinas padėkojo už „Korėjos liaudies armijos karių pasiaukojimą išlaisvinant Kurską“, pranešė KCNA.
Kim Jong Unas savo ruožtu pažadėjo, kad Šiaurės Korėja „visapusiškai rems visas priemones, kurių Rusijos vadovybė imsis ateityje“.
Kremlius pareiškime patvirtino įvykus telefono skambutį ir pridūrė, kad V. Putinas „pasidalijo informacija su Kim Jong Unu artėjančių derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu kontekste“.
Tikimasi, kad D. Trumpas penktadienį Aliaskoje vyksiančio susitikimo metu spaus Rusiją nutraukti karą Ukrainoje.
Rusija ir Šiaurės Korėja pastaraisiais metais užmezgė glaudesnius ryšius. Praėjusiais metais, kai V. Putinas lankėsi šioje uždaroje valstybėje, abi šalys pasirašė savitarpio gynybos paktą.
Balandį Šiaurės Korėja pirmą kartą patvirtino, kad į fronto liniją Ukrainoje pasiuntė savo karių kontingentą kovoti išvien su Rusijos pajėgomis.
Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūros pranešė, kad pernai Pchenjanas į Rusijos Kursko sritį pasiuntė daugiau nei 10 tūkst. karių, o taip pat – artilerijos sviedinių, raketų ir tolimojo nuotolio raketų sistemų.
Seulo teigimu, žuvo apie 600 Šiaurės Korėjos karių, o dar tūkstančiai buvo sužeisti kovodami Rusijos pusėje.
„Teigiamas šalutinis poveikis“
Viešas pranešimas apie Kim Jong Uno ir V. Putino pokalbį rodo „ketinimą pademonstruoti jų artumą vidaus ir tarptautinei auditorijai“, naujienų agentūrai AFP sakė Seulo Šiaurės Korėjos studijų universiteto prezidentas Yang Moo-jinas.
Jei D. Trumpas ir V. Putinas susitars dėl taikos susitarimo Ukrainoje, „Putinas galėtų perteikti Kim Jong Uno poziciją dėl Trumpo interesų, susijusių su Šiaurės Korėja, galbūt įskaitant sąlyginį viršūnių susitikimą dėl branduolinio nusiginklavimo“, sakė jis.
V. Putinas taip pat galėjo informuoti Kim Jong Uną Šiaurės Korėjos lyderiui rūpimais klausimais – tam tikra prasme jam „mentoriauti“, teigė ekspertas.
„Jei Rusijos ir Ukrainos taikos derybos įgaus pagreitį, jos galėtų turėti teigiamą šalutinį poveikį JAV ir Šiaurės Korėjos bei abiejų Korėjų dialogui“, – pridūrė jis.
Per pirmąją kadenciją JAV prezidento poste D. Trumpas tris kartus susitiko su Kim Jong Unu, siekdamas susitarimo dėl Šiaurės Korėjos denuklearizacijos.
Tačiau nuo tada, kai 2019 metais. Hanojuje įvykęs jų susitikimas žlugo dėl nesugebėjimo susitarti dėl to, ką Šiaurės Korėja gaus mainais, Pchenjanas paspartino savo branduolinę programą.
D. Trumpas gyrė savo „puikius santykius“ su Kim Jong Unu, tačiau įtakinga Šiaurės Korėjos lyderio sesuo praėjusio mėnesio pabaigoje perspėjo Jungtines Valstijas nesiekti denuklearizacijos, sakydama, kad bet koks bandymas paneigti Šiaurės Korėjos, kaip branduolinių ginklų turinčios valstybės, poziciją bus „visiškai atmestas“.
Kim Yo Jong teigė, kad jos brolio ir D. Trumpo „asmeniniai santykiai neblogi“, tačiau perspėjo, kad jie neturėtų būti naudojami „denuklearizacijos tikslui“ jokiose būsimose derybose.
Abiejų Korėjų santykiai atsidūrė viename žemiausių lygių per daugelį metų valdant buvusiam Pietų Korėjos prezidentui Yoon Suk-yeolui (Jun Sukjolui), o Seulas laikėsi griežtos pozicijos Pchenjano atžvilgiu.
Tačiau naujai išrinktas prezidentas Lee Jae-myungas pasirinko kitokį požiūrį, sakydamas, kad sieks derybų su Šiaurės Korėja be išankstinių sąlygų.
Europos lyderiai trečiadienį vaizdo ryšiu susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tikėdamiesi įtikinti jį gerbti Ukrainos interesus, kai penktadienį Aliaskoje jis aptarinės karą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pakvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, taip pat Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir kitų Europos šalių lyderius bei Europos Sąjungos (ES) ir NATO vadovus į popietinę vaizdo konferenciją.
Tikimasi, kad vėliau jie antrojoje konferencinio skambučio dalyje pasikalbės su D. Trumpu ir jo viceprezidentu J. D. Vance'u.
Penktadienį vyksiantis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas – pirmasis nuo tada, kai Rusija prieš daugiau nei trejus metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą – kol kas planuojamas be V. Zelenskio.
Tai pakurstė būgštavimus, kad Kyjivas gali būti priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.
ES lyderiai antradienį pabrėžė „nepriklausomą Ukrainos teisę pasirinkti savo likimą“ ir pridūrė, kad „tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“.
V. Zelenskis, antradienį kalbėdamas su žurnalistais, atmetė kariuomenės išvedimo iš Donbaso, į kurį Maskva reiškia pretenzijas, galimybę.
F. Merzo biuras pranešė, kad konferenciniame pokalbyje bus aptartos „tolesnės spaudimo Rusijai galimybės“ ir „galimų taikos derybų rengimas bei susiję teritorinių pretenzijų ir saugumo klausimai“.
Derybose dalyvaus Suomijos, Prancūzijos, JK, Italijos, Lenkijos, Ukrainos lyderiai, Europos Komisijos ir ES Tarybos vadovai, NATO generalinis sekretorius, taip pat JAV prezidentas ir jo pavaduotojas, pirmadienį pranešė Berlynas.
Tuomet JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ir F. Merzas taip pat surengs naują vadinamosios Norinčiųjų koalicijos derybų raundą.
„Rusijos kariuomenė nesiruošia baigti karo“
Pirmadienį D. Trumpas sumenkino proveržio Aliaskoje galimybę, tačiau teigė, kad tikisi „konstruktyvių pokalbių“ su V. Putinu.
„Tai iš tikrųjų yra šiek tiek pažintinis susitikimas“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Bus kažkiek apsikeitimo, bus tam tikrų pokyčių kalbant apie teritoriją“, – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Rusija pareikalavo, kad Kyjivas išvestų savo pajėgas iš kelių regionų, kuriuos Maskva teigia aneksavusi, įsipareigotų būti neutralia valstybe, atsisakytų JAV ir ES karinės paramos ir atsisakytų ambicijų įstoti į NATO.
Ukraina pareiškė niekada nepripažinsianti Rusijos kontrolės savo suverenioje teritorijoje, nors pripažino, kad Rusijos užgrobtų žemių susigrąžinimas turėtų vykti diplomatiniais būdais, o ne mūšio lauke.
Antradienį Ukraina pareiškė, kad įsitraukė į sudėtingus mūšius su Rusijos pajėgomis, Maskvai sparčiai žengiant į priekį siaurame, bet svarbiame fronto linijos ruože šalies rytuose.
V. Zelenskis socialiniuose tinkluose teigė, kad „matome, jog Rusijos kariuomenė nesiruošia baigti karo. Priešingai, jie atlieka judesius, kurie rodo pasirengimą naujoms puolimo operacijoms“.
Paaiškėjo Trumpo ir Putino susitikimo vieta
Labai laukiamas JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas Aliaskos valstijoje vyks Ankoridžo mieste, antradienį pranešė Baltieji rūmai.
D. Trumpas į susitikimą išvyks penktadienio rytą, tvirtino jo atstovė spaudai Karoline Leavitt.
JAV prezidentas ketina su V. Putinu Ankoridže aptarti Rusijos karą prieš Ukrainą. K. Leavitt patvirtino, kad planuojamas asmeninis abiejų prezidentų pokalbis, tačiau ji nepateikė konkretaus susitikimo tvarkaraščio ir pažymėjo, kad detalės vis dar derinamos.
Aliaskos pietuose įsikūręs Ankoridžas yra didžiausias šios šiauriausios JAV valstijos miestas. Pažymima, kad tik jungtinė Elmenfordo-Ričardsono bazė, esanti šiauriniame miesto pakraštyje, atitiko istorinio susitikimo reikalavimus.
Tačiau, kaip nurodo CNN, Baltieji rūmai tikėjosi išvengti viešo Rusijos lyderio ir jo aplinkos priėmimo JAV karinėje bazėje.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio konsultavosi prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje, antradienį paskelbė Užsienio reikalų ministerija Maskvoje. Pasak jos, S. Lavrovas ir M. Rubio pareiškė viltį, kad aptartas detales lydės sėkmė. Trumpame pranešime apie pokalbį telefonu išsamesnės informacijos nepateikta.
D. Trumpas susitikimą Aliaskoje pristato kaip bandymą priartėti prie galimybės nutraukti karą Ukrainoje. Šiame kontekste jis kalbėjo apie galimą Ukrainos ir Rusijos apsikeitimą teritorijomis. Ukraina griežtai atmeta bet kokias teritorines nuolaidas.