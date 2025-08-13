Prieš susitikimą Aliaskoje – netikėtas rusų proveržis fronte: ko siekia Putinas?

Kaip rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ), proveržis, kuris tęsiasi keletą kilometrų į gilumą nuo Ukrainos Dobropilios miesto, yra retas žingsnis kare. Ukrainos kariuomenė pareiškė, kad ji atsako smūgiais šioje teritorijoje į nedideles Rusijos karių grupes, kurios prasiveržė pro pirmąją Ukrainos gynybos liniją ir apėjo įtvirtinimų juostą, kurią Ukraina statė kelis mėnesius.
„Dabar klausimas yra, ar Rusija sugebės plėtoti savo puolimą, išplėsdama proveržį ir įsiverždama giliau į teritoriją, kurioje gynyba yra mažiau pasirengusi. Jei Rusijos kariams pasiseks, jie galės daryti didesnį spaudimą miestams rytinėje Donecko srityje, kurie vis dar kontroliuojami Kyjivo ir yra pagrindinis Kremliaus tikslas“, – rašo WSJ.
Ko siekia Putinas?
Taip pat, leidinys pabrėžia, Rusijos puolimas gali sustiprinti V. Putino, kuris ruošiasi deryboms Aliaskoje šią savaitę, pozicijas. Kremlius teigia, kad Doneckas yra Rusijos dalis, ir per viršūnių susitikimą reikalaus, kad JAV pripažintų Rusijos kontrolę šiame ir kituose laikinai okupuotose regionuose.
Rusijos taktika
Kaip rašo WSJ, Ukrainos Nacionalinės gvardijos „Azov“ brigados karininkas, tarnaujantis šiame regione, sakė, kad rusai po kelių savaičių bandomųjų atakų rado spragą Ukrainos linijose, o tada panaudojo savo didžiules gyvosios jėgos atsargas, kad prasiveržtų pro linijas.
„Pareigūnas pasakojo, kad Ukrainos kariai kasdien aptinka apie 150 Rusijos pėstininkų, bet dėl patyrusių dronų pilotų trūkumo jiems pavyksta sunaikinti tik nedidelę jų dalį“, – teigiama leidinyje.
Tačiau pabrėžiama, kad išlaikyti spaudimą šiame ruože okupantams bus sunku, nes jie sulauks nuolatinių išpuolių savo neapsaugotuose flanguose.
Kariai nepatenkinti Ukrainos vadovybe
Tuo tarpu, kaip pažymi leidinys, žinios apie Rusijos kariuomenės pažangą sukėlė kai kurių karių pasipiktinimą Ukrainos vadovybe.
„Ukrainos kariai sako, kad karinė vadovybė aukoja žmones rizikingoms atakoms, kurios turi mažą strateginę vertę ir dar mažesnes sėkmės galimybes. Prašymai atsitraukti iš išsekusių ar apsuptų dalinių dažnai atmetami, o tai veda prie nereikalingų nuostolių. Pasak karių, sprendimai priimami centralizuotai, todėl žemesnio rango karininkai bijo imtis priemonių, kurios galėtų išgelbėti jų žmones, nes bijo bausmės. Dėl to didėja žmonių, ypač pėstininkų, trūkumas, tuo dabar naudojasi Rusija“, – rašoma straipsnyje.
Trumpo ir Putino susitikimas
Labai laukiamas JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas Aliaskos valstijoje vyks Ankoridžo mieste, antradienį pranešė Baltieji rūmai.
D. Trumpas į susitikimą išvyks penktadienio rytą, tvirtino jo atstovė spaudai Karoline Leavitt.
JAV prezidentas ketina su V. Putinu Ankoridže aptarti Rusijos karą prieš Ukrainą.
