TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Rusija ruošiasi naujiems puolimams 3 kryptimis, bet ruošiasi ir ukrainiečiai

2025-08-12 23:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 23:28

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rusai ruošiasi naujiems puolimams trimis kryptimis.

Zelenskis atviravo, kas laukia okupuotų teritorijų: paliaubos įmanomos už kelių savaičių (nuotr. Telegram)
17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rusai ruošiasi naujiems puolimams trimis kryptimis.

0

Apie tai jis antradienį komentavo kalbėdamas su žurnalistais, rašo UNIAN.

„Jie (rusai – red. past.) ruošiasi puolamajai operacijai, mūsų nuomone, trimis kryptimis. Pagrindinės kryptys yra Zaporižia, Pokrovske ir Novopavlivkoje. Manome, kad Zaporižioje papildomai bus apie 15 tūkst. karių, Pokrovske – apie 7 tūkst. papildomai, Novopavlivkoje gali būti 5 tūkst. papildomai – manome, kad ši kryptis yra trečia pagal svarbą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manome, kad iš 53 tūkst. karių, esančių Sumuose, apie 30 tūkst. dabar atiteks šioms trims kryptims. Manome, kad tai pagrindinis karių šaltinis, tai jų stipriausios brigados, kurios yra Kursko kryptimi, jos judės“, – teigia V. Zelenskis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Zelenskis: rusai ruošiasi naujiems puolimams

Pasak jo, manoma, kad okupantai padarys viską, kad pasiruoštų puolamiesiems veiksmams po rugpjūčio 15 d.

„Manome, kad iki rugsėjo jie bus pasirengę su šiomis brigadomis. Manome, kad su papildomomis jie gali būti pasiruošę lapkritį. Manome, kad visos šios trys kryptys buvo prieš metus ir jos veikia pagal tuos pačius planus ir žemėlapius. Ši puolamoji misija į Zaporižią ir Pokrovską buvo atidėta metams dėl Kursko operacijos.

Mes matome visus tuos pačius dalykus, tuos pačius žingsnius ir kaupimą, kiek jiems reikia žmonių. Prieš metus jie pradėjo taip veikti, bet dėl Kursko operacijos jie pradėjo ten perkelti žmones, bijojo, kad mes judėsime gilyn į Rusiją. Kas ir įvyko“, – sako V. Zelenskis.

Jo įsitikinimu, Rusija rugpjūtį stengsis visomis kryptimis pademonstruoti tam tikrą pažangą, kad keltų spaudimą Ukrainai ir galėtų išsimušti nuolaidas.

„Aš tik noriu, kad jie žinotų, jog mes tai suprantame ir kad mūsų kariuomenė tam ruošis“, – perspėja V. Zelenskis.

Penktadienį, rugpjūčio 15 d. vyks JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje, kurio metu bus kalbama apie karo Ukrainoje baigtį.

