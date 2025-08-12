Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjivas permeta daugiau dalinių į Pokrovską

2025-08-12 21:00 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 21:00

Po pranešimų apie Rusijos pajėgų prasiskverbimą prie Pokrovsko Ukrainos daliniai į regioną šalies rytuose permeta daugiau pajėgų. „Priešas naudojasi savo kiekybiniu pranašumu ir, nepaisant didelių personalo nuostolių, mėgina mažomis grupėmis prasiveržti pro mūsų pozicijų pirmąją liniją“, – ukrainiečių žiniasklaidai sakė Generalinio štabo atstovas Andrijus Kovaliovas. Todėl esą skirtos papildomos pajėgos, kad susektų ir sunaikintų priešo sabotažo grupes už savo linijų.

Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX)

Antradienį Rusijos kariuomenė 35 kartus mėgino pralaužti Ukrainos gynybos linijas prie Pokrovsko. Jau prieš tai Kyjivas atmetė pranešimus, kad rusams esą pavyko pralaužti frontą atkarpoje prie Pokrovsko ir Dobropiljos miestų Donecko srityje.

Nedidelių rusų karių grupių prasiskverbimas dar nereiškia, kad jie perima šių teritorijų kontrolę, tinkle „Telegram“ pranešė už šį fronto ruožą atsakinga sausumos pajėgų grupė „Dnipro“. Situacija esą lieka sudėtinga, o mūšiai šiame regione yra intensyviausi, lyginant su kitomis fronto atkarpomis.

Rusijos kariuomenė jau kelis mėnesius mėgina užkariauti transporto mazgą Pokrovską. Per mūšius miestas smarkiai sugriautas.

