Kyjivas permeta daugiau dalinių į Pokrovską

Antradienį Rusijos kariuomenė 35 kartus mėgino pralaužti Ukrainos gynybos linijas prie Pokrovsko. Jau prieš tai Kyjivas atmetė pranešimus, kad rusams esą pavyko pralaužti frontą atkarpoje prie Pokrovsko ir Dobropiljos miestų Donecko srityje.
Nedidelių rusų karių grupių prasiskverbimas dar nereiškia, kad jie perima šių teritorijų kontrolę, tinkle „Telegram“ pranešė už šį fronto ruožą atsakinga sausumos pajėgų grupė „Dnipro“. Situacija esą lieka sudėtinga, o mūšiai šiame regione yra intensyviausi, lyginant su kitomis fronto atkarpomis.
Rusijos kariuomenė jau kelis mėnesius mėgina užkariauti transporto mazgą Pokrovską. Per mūšius miestas smarkiai sugriautas.
