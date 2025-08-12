Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis griežtas: „Mes nesitrauksime iš Donbaso“

2025-08-12 20:41 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-08-12 20:41

Ukraina antradienį atmetė galimybę išvesti karius iš Donbaso srities pagal bet kokį taikos susitarimą su Rusija, JAV prezidentui Donaldui Trumpui užsiminus, esą abiem šalims greičiausiai teks „apsikeisti“ tam tikromis teritorijomis

V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
17

Ukraina antradienį atmetė galimybę išvesti karius iš Donbaso srities pagal bet kokį taikos susitarimą su Rusija, JAV prezidentui Donaldui Trumpui užsiminus, esą abiem šalims greičiausiai teks „apsikeisti“ tam tikromis teritorijomis

REKLAMA
5

„Mes nesitrauksime iš Donbaso (...) jei šiandien pasitrauksime iš Donbaso – savo įtvirtinimų, savo teritorijos, mūsų kontroliuojamų aukštumų – mes aiškiai atversime placdarmą rusams, kad šie galėtų ruoštis puolimui“, – žurnalistams sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„The Telegraph“: Ukraina pasirengusi faktiškai atsisakyti jau okupuotų teritorijų

JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje išvakarėse diplomatiniuose sluoksniuose kalbama apie tai, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sušvelnino savo poziciją, cituodamas leidinio „The Telegraph“ publikuotą straipsnį pranešė naujienų portalas „Unian“.

REKLAMA
REKLAMA

Remdamasis šaltinių Europoje paskelbta informacija „The Telegraph“ pranešė, kad Kijevas yra pasirengęs svarstyti galimybę nutraukti karo veiksmus, de facto pripažįstant Rusijos kontrolę jau okupuotose Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono sričių teritorijose ir Kryme.

REKLAMA

Pagal šį scenarijų, kurį remia kai kurios Europos sostinės, numatoma įšaldyti fronto liniją ir suteikti Ukrainai saugumo garantijas, įskaitant ginklų tiekimą ir narystės NATO perspektyvą. Kartu V. Zelenskis pabrėžia, kad papildomų teritorinių nuolaidų jokiame susitarime neturėtų būti numatyta.

Europos šalių vadovai, įskaitant Emmanuelį Macroną, Donaldą Tuską ir Friedrichą Merzą, pareiškė, kad būtų nepriimtina jėga keisti tarptautiniu mastu pripažintas sienas. Jie planuoja jau trečiadienį iki derybų su V. Putinu susitikti su D. Trumpu ir pateikti savo argumentus.

REKLAMA
REKLAMA

Pats D. Trumpas paskelbė, kad viršūnių susitikime bandys pasiekti, jog būtų grąžinta dalis Ukrainos žemių. Tačiau jis sukritikavo Kyjivo poziciją, kad bet kokius teritorinius pokyčius būtina patvirtinti konstituciškai.

Tuo tarpu NATO pabrėžia, kad faktinė teritorijų okupacija negali būti teisiškai pripažinta. Ukrainos valdžia primena, kad Rusija ir toliau perkelia karius ir rengiasi naujoms ofenzyvoms, todėl kalbėti apie tai, kad Kremlius yra pasirengęs nutraukti karą, yra per anksti.

Šiuo metu Rusija kontroliuoja apie 20 procentų Ukrainos teritorijos 1991 m. nustatytų sienų ribose. Ukrainos tarptautiniai partneriai, įskaitant Jungtinę Karalystę ir Kanadą, ragina vengti primesti Kyjivui bet kokius sprendimus, pabrėždami, kad taika turėtų būti pasiekta dalyvaujant pačiai Ukrainai, o ne jai už nugaros.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis: Putinas nori tik nuotraukos su Trumpu (1)
Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Skvernelis: „Bet koks JAV ir Rusijos susitarimas, pasiektas Aliaskoje, turi ginti Ukrainos suverenitetą“ (13)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda paragino Suomiją remti Ukrainos siekį kuo greičiau pradėti derybas dėl narystės ES (13)
Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Skvernelis telefonu kalbėjosi su Stefančuku: visose derybose dėl taikos turi dalyvauti ir Ukraina (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų