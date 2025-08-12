Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis: Putinas nori tik nuotraukos su Trumpu

2025-08-12 20:34 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-08-12 20:34

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad jo Rusijos kolega Vladimiras Putinas pasiekė „asmeninę pergalę“, gavęs kvietimą į derybas su Donaldu Trumpu JAV teritorijoje.

Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad jo Rusijos kolega Vladimiras Putinas pasiekė „asmeninę pergalę", gavęs kvietimą į derybas su Donaldu Trumpu JAV teritorijoje.

1

V. Zelenskis pabrėžė, kad šiuo susitikimu toliau atidedamos sankcijos Maskvai.

„Pirma, jų susitikimas vyks JAV teritorijoje, ir aš tai laikau jo asmenine pergale. Antra, jis išeina iš izoliacijos, nes susitinka JAV teritorijoje. Trečia, šiuo susitikimu jis kažkaip sugebėjo atidėti sankcijas“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis (V. Putinas – red. past.) siekia, atleiskite, paveikslėlių. Jis nori nuotraukos iš susitikimo su prezidentu D. Trumpu. Jei mes trys susitiksime ir nesusitarsime, tai nesusitars Ukraina ir Rusija, o ne Jungtinės Valstijos. Ir prezidentas D. Trumpas čia yra ne tik tarpininkas, jis yra pergalingoje situacijoje, nes Amerika sugebėjo susodinti rusus ir ukrainiečius prie stalo“, – sako jis.

V. Zelenskis pabrėžia, kad susitarimai be Ukrainos negali būti priimami.

