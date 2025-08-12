Volodymyras Zelenskis: Putinas nori tik nuotraukos su Trumpu

V. Zelenskis pabrėžė, kad šiuo susitikimu toliau atidedamos sankcijos Maskvai.
„Pirma, jų susitikimas vyks JAV teritorijoje, ir aš tai laikau jo asmenine pergale. Antra, jis išeina iš izoliacijos, nes susitinka JAV teritorijoje. Trečia, šiuo susitikimu jis kažkaip sugebėjo atidėti sankcijas“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
„Jis (V. Putinas – red. past.) siekia, atleiskite, paveikslėlių. Jis nori nuotraukos iš susitikimo su prezidentu D. Trumpu. Jei mes trys susitiksime ir nesusitarsime, tai nesusitars Ukraina ir Rusija, o ne Jungtinės Valstijos. Ir prezidentas D. Trumpas čia yra ne tik tarpininkas, jis yra pergalingoje situacijoje, nes Amerika sugebėjo susodinti rusus ir ukrainiečius prie stalo“, – sako jis.
V. Zelenskis pabrėžia, kad susitarimai be Ukrainos negali būti priimami.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!