  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas sako, kad Zelenskio Aliaskoje nebus: jis susitikimuose buvo 3,5 metų ir nieko neįvyko

2025-08-11 19:06
Ugnė Paulauskaitė
tv3.lt
2025-08-11 19:06

Pirmadienį vykusios spaudos konferencijos metu JAV prezidento Donaldo Trumpo buvo paklausta, ar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus penktadienį Aliaskoje vyksiančiose derybose, rašo „Sky news“.

Trumpas gali sustabdyti visą karinę pagalbą Ukrainai – „The Washington Post“ šaltinis (nuotr. SCANPIX)

7

Penktadienį Aliaskoje D. Trumpas susitinka su V. Putinu karo Ukrainoje pabaigai aptarti.

„Jis nedalyvaus“, – apie V. Zelenskio vizitą Aliaskoje sako D. Trumpas.

„Sakyčiau, kad jis galėtų dalyvauti, bet jis dalyvavo daugelyje susitikimų, jis ten buvo trejus su puse metų ir nieko neįvyko“, – sako D. Trumpas.

D. Trumpas sako, kad galės pasakyti, ar pavyks susitarti, „tikriausiai per pirmas dvi minutes“ po susitikimo su V. Putinu.

D. Trumpas tikisi, kad pavyks V. Zelenskį ir V. Putiną pasodinti prie vieno stalo.

