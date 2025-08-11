Trumpas sako, kad Zelenskio Aliaskoje nebus: jis susitikimuose buvo 3,5 metų ir nieko neįvyko

Penktadienį Aliaskoje D. Trumpas susitinka su V. Putinu karo Ukrainoje pabaigai aptarti.
„Jis nedalyvaus“, – apie V. Zelenskio vizitą Aliaskoje sako D. Trumpas.
„Sakyčiau, kad jis galėtų dalyvauti, bet jis dalyvavo daugelyje susitikimų, jis ten buvo trejus su puse metų ir nieko neįvyko“, – sako D. Trumpas.
D. Trumpas sako, kad galės pasakyti, ar pavyks susitarti, „tikriausiai per pirmas dvi minutes“ po susitikimo su V. Putinu.
D. Trumpas tikisi, kad pavyks V. Zelenskį ir V. Putiną pasodinti prie vieno stalo.
