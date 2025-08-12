Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis telefonu kalbėjosi su Stefančuku: visose derybose dėl taikos turi dalyvauti ir Ukraina

2025-08-12 12:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 12:19

Artėjant JAV ir Rusijos lyderių susitikimui Aliaskoje, antradienį Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis telefonu kalbėjosi su Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku. Pasak parlamento vadovo, jis patikino R. Stefančuką, kad Lietuva laikosi tvirtos pozicijos – derybose dėl taikos turi dalyvauti ir pati Ukraina.

Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Artėjant JAV ir Rusijos lyderių susitikimui Aliaskoje, antradienį Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis telefonu kalbėjosi su Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku. Pasak parlamento vadovo, jis patikino R. Stefančuką, kad Lietuva laikosi tvirtos pozicijos – derybose dėl taikos turi dalyvauti ir pati Ukraina.

REKLAMA
4

„Prieš šią savaitę suplanuotą JAV ir Rusijos susitarimą Aliaskoje, šįryt turėjau pokalbį su Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku. Aptarėme šiandien pasirašytą bendrą Baltijos šalių parlamentų vadovų deklaraciją ir mūsų nekeičiamą poziciją, kad visose derybose dėl taikos turi dalyvauti ir Ukraina“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė S. Skvernelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda savo ruožtu telefonu kalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Anot Prezidentūros, pokalbio metu G. Nausėda patikino, kad Lietuva laikosi pozicijos, jog Ukrainos ir visos Europos ateitį lemiantys klausimai negali būti sprendžiami be Ukrainos ir Europos Sąjungos (ES) atstovų. 

REKLAMA
REKLAMA

Baltijos šalių parlamentų vadovai pasirašė deklaraciją dėl Ukrainos vientisumo

Antradienį Baltijos šalių parlamentų lyderiai pasirašė bendrą deklaraciją dėl Ukrainos teritorijos vientisumo ir suvereniteto. 

REKLAMA

„Dar kartą patvirtiname savo tvirtą ir neginčijamą įsipareigojimą dėl Ukrainos suvereniteto, nepriklausomybės ir teritorijos vientisumo, susidūrus su neteisėtu agresyviu Rusijos karu.Vertiname Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pastangas padėti užbaigti šį karą ir užtikrinti teisingą bei ilgalaikę taiką Ukrainai, taip pat stabilumą Europai“, – rašoma deklaracijoje. 

REKLAMA
REKLAMA

„Bet koks susitarimas, pasiektas šią savaitę ar vėliau Aliaskoje vyksiančiose derybose, turi nedviprasmiškai ginti Ukrainos suverenitetą, teritorijos vientisumą, Konstituciją ir Jungtinių TautųChartijoje įtvirtintus principus. Labai svarbu, kad Rusija nepasipelnytų iš savo žiauraus ir neteisėto agresyvaus karo pasiekusi teritorinių laimėjimų“, – pažymima dokumente. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak deklaraciją pasirašiusių politikų, derybos dėl taikos gali vykti tik galiojant paliauboms. 

„Diplomatinis sprendimas turi užtikrinti esminius tiek Ukrainos, tiek Europos saugumo interesus. Priimant sprendimus dėl Ukrainos turi dalyvauti patys ukrainiečiai, o Europai svarbūs klausimai turi būti derinami su mumis, europiečiais. Derybos gali vykti tik paliaubų sąlygomis“, – teigia dokumento autoriai. 

REKLAMA

ELTA primena, kad penktadienį Aliaskoje vyks JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje baigties.

Prieš konsultacijas su D. Trumpu ir JAV viceprezidentu JD Vance‘u planuojamas virtualus Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Lenkijos bei Suomijos vadovų susitikimas.

Prie šio susitikimo taip pat turėtų prisijungti Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Frederikas Jansonas Matas Baranauskas/Fotodiena
Prezidentūra: JAV ir Rusijos lyderių būsimasis susitikimas kelia nerimą (6)
Donaldas Trumpas, Pete'as Hegsethas (nuotr. SCANPIX)
„Bus nuolaidų, kurios niekam nepatiks“: Pentagono vadovas apie Trumpo ir Putino derybas (12)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Prieš Trumpo ir Putino susitikimą – ES „staigmena“ Maskvai (10)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karo analitikai: Aliaskoje tikėtis stebuklo neverta (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų