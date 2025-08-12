Saulius Skvernelis sako teigiamai vertinantis LSDP norą kalbėtis su „valstiečiais“ dėl koalicijos

„Teigiamai labai, reikia kalbėti su visais“, – žurnalistams prieš susitikimą su socialdemokratais antradienį sakė S. Skvernelis.
Jis tvirtino, kad demokratai patys su „valstiečiais“ nesikalbėjo, kadangi neformuoja koalicijos.
Kaip rašė BNS, po pernai spalį vykusių Seimo rinkimų formuojant valdančiąją daugumą, S. Skvernelis priešinosi LVŽS įtraukimui į koaliciją – jis teigė su šia politine jėga nedirbsiantis dėl tuometinio „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio. Vėliau pastarasis pasitraukė iš aktyvios politikos.
Kalbėdamas apie dabartinius koalicijos partnerius – Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ – Seimo pirmininkas teigė, kad ne kartą yra išsakęs skeptišką nuomonę apie šią politinę jėgą ir jos nekeičia.
Anksčiau S. Skvernelis yra sakęs, kad pritaria prezidento išsakytam teiginiui, kad „Nemuno aušros“ pakvietimas į koaliciją buvo klaida.
Kita vertus, antradienį jis tikino neturintis „jokių sąlygų“.
„Ateiname su atvira širdimi ir gera nuotaika toliau darbuotis (...), bet su tam tikrais pasiūlymais ir pageidavimais“, – kalbėjo demokratų lyderis.
„Pasiūlymai, kad būtų atkurtas pasitikėjimas Lietuvos valstybe, Vyriausybe, vykdomąja valdžia, koalicija. (...) Pasiūlysime kolegoms, žiūrėsime, ar jiems tinka tokie pasiūlymai“, – teigė jis.
Paklaustas, ar tarp pasiūlymų yra kiti koalicijos partneriai, Seimo pirmininkas teigė, kad „visko yra“.
S. Skvernelis sakė, kad socialdemokratai du kartus atšaukė susitikimą su demokratais.
„Džiaugiuosi, kad susitiksiu ( su socialdemokratų – BNS) pirmininku, kuris labai norėjo mūsų susitikimo, bet kažkodėl du kartus atšaukė vakar. (...) Nereikės pirmininkui išgyventi, kad neranda kontakto“, – teigė demokratų pirmininkas.
Pirmadienį socialdemokratai susitiko su „Nemuno aušra“. Partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pirmadienį po susitikimo su LSDP lyderiais teigė, kad jo partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai su partneriais aptarti koalicijos ateities susitinka praėjusią savaitę iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Demokratai anksčiau teigė, kad dėl šio žingsnio nustoja galioti koalicijos sutartis, kurioje G. Paluckas įrašytas kaip premjeras, dėl to būsimose derybose neatmeta poreikio iš naujo spręsti dėl koalicijos sudėties.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę. Ji praėjusią savaitę buvo susitikusi su prezidentu, tačiau apie valdančiosios daugumos ateitį teigė nekalbėjusi.
Tą politikė ketina padaryti vėliau šią savaitę suplanuotame dar viename susitikime su šalies vadovu.
