Negalėsite važiuoti, jei tuo nepasirūpinsite: štai kam gydytojai gali neleisti vairuoti

Kokios sveikatos būklės gali lemti, kad žmogui būtų sustabdyta teisė vairuoti?
I. Evaltaitė-Budvytienė: Viena dažniausių būklių būtų epilepsija – ištikus epilepsijos priepuoliui, sveikatos priežiūros darbuotojai informuoja policiją ir stabdoma teisė vairuoti.
Taip pat, diagnozavus miego apnėją, kuriam laikui, iki tol, kol bus skirtas gydymas ir kol būklė pagerės su gydytojo priežiūra, būtų galima pratęsti tą teisę vairuoti. Yra ir tokių rimtesnių ligų, kurios, kaip minėjau, gali turėti įtakos sąmonės netekimui – tai cukrinis diabetas.
Gal galite papasakoti, kaip gali cukrinis diabetas, nes tai iš tiesų atrodo dažna liga Lietuvoje?
I. Evaltaitė-Budvytienė: Taip, čia gal daugiau pirmo tipo cukrinis diabetas būtų, jeigu yra dažnos hipoglikemijos, kurių metu pacientas gali tiesiog netekti sąmonės – tokiais atvejais endokrinologas sergantiems cukriniu diabetu gali išduoti pažymą tik penkeriems metams.
Tai jiems jau nėra dešimčiai metų, kiekviena lėtinė liga, kuri turi galimų komplikacijų, trukdančių vairavimui, turi kitus apribojimus.
Labai įdomų dalyką paminėjote – miego apnėja. Teko tikrinti sveikatą vairavimo teisėms, ir buvo netgi testas, kaip dažnai ir kur galite užmigti. Gal galite papasakoti, koks čia tikslas?
I. Evaltaitė-Budvytienė: Dėl miego apnėjos kiekvienas žmogus turi atlikti klausimyną. Ten du klausimynai – mieguistumo ir apnėjos. Surinkus tam tikrą balų skaičių, įtariame, kad gali būti miego apnėja, ir jau siunčiame į specializuotą centrą miego apnėjos tyrimui.
Ten žmogus turi miegoti ir matuojamas deguonies kiekis. Taip, dėl miego apnėjos didėja rizika užmigti prie vairo, nes žmogus yra nuolatinėje deguonies trūkumo būsenoje – didėja sąmonės netekimo atvejai, užmigimas prie vairo.
Apskritai, jis yra blogai išsimiegojęs, jo dėmesys lėtėja, reakcija lėtėja, miego apnėja tikrai yra rimta.
Ar sergant demencinėmis ar kitomis panašiomis būklėmis, nepriklausomai nuo amžiaus, vairuotojams gali būti apribota teisė vairuoti ir kaip tai sprendžiama?
I. Evaltaitė-Budvytienė: Nustačius demenciją, žmogus netenka teisės vairuoti.
O kas yra demencija? Gal galite papasakoti šiek tiek daugiau?
I. Evaltaitė-Budvytienė: Čia platus terminas, nes jų yra labai daug kilmių: ir kraujagyslinės, ir degeneracinių ligų. Jeigu trinka kognityvinės funkcijos, nebeatsimena kažko, žmogus nesiorientuoja laike, vietoje, nežino, kuri diena, tai jau kreipiasi į šeimos gydytoją.
Šeimos gydytojas paprastai nusiunčia neurologui arba psichiatrui, o psichiatras ar neurologas patvirtinus šitą diagnozę, gavęs demencijos diagnozę, žmogus netenka teisės vairuoti.
Demencijų vėlgi yra įvairių laipsnių, nuo paprasčiausios dezorientacijos laike ar nežinojimo, kokia savaitės diena, bet tai yra vienas iš pirmųjų rodiklių, kad reikėtų susimąstyti, ar tam žmogui nėra kokios lėtinės ligos.
Ar sergant Parkinsono ar Alzheimerio liga visais atvejais vairuotojui privalomai apribojama teisė vairuoti?
I. Evaltaitė-Budvytienė: Taip. Sakykime, Parkinsono ligos pradžioje žmogus lankosi reguliariai pas neurologą. Neurologas skiria gydymą, ir jau neurologas pats arba leidžia, arba neleidžia vairuoti.
Tai saugiklis, kiekvienai lėtinei ligai, kuri gali turėti įtakos vairavimui, yra apribojimų labai daug, ir konkrečiai viskas surašyta įsakyme: kada gali leisti, kada negali, kaip dažnai turi lankytis pas specialistą.
Specialistas turi prižiūrėti, ar gydymas yra efektingas, ar neefektingas ir jeigu pacientas lankosi, jeigu jis rūpinasi savo sveikata, dar kurį laiką gali vairuoti.
Kokie signalai rodo, kad vairuotojui reikėtų susirūpinti savo sveikata ir sąmoningai nuspręsti pasitikrinti ar kuriam laikui nebevairuoti?
I. Evaltaitė-Budvytienė: Visa tai, ką mes darome patikros metu. Jeigu sutriko rega, matai blogiau prieblandoje, kai ryškioje šviesoje blogai matai. Jeigu nebegirdi, ką sako artimieji – rega, klausa yra vieni iš pagrindinių rodiklių.
Arba šiaip, jeigu tiesiog tau gali pasidaryti silpna, neaišku dėl ko, reikėtų kreiptis į gydytoją, ir, aišku, ne tik dėl to, ar tu gali vairuoti, bet apskritai dėl tavo sveikatos. Kartais mūsų darbe būna, kai siunti pacientą – tu sakai jam, kad reikia nueiti pas akių gydytoją – tarsi nenori, bet pradedi pacientui sakyti: „Jūs nematote, tai jūs matysite. Jums koreguos regėjimą, jūs galėsite vairuoti, čia jūsų sveikata“.
Taip, kartais norėtųsi iš paciento daugiau sąmoningumo – kad ne tik dėl visuomenės, bet ir dėl jo paties sveikatos reikia tos patikros ar specialistų konsultacijų.
