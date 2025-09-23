Elektroninis angelas sargas: modernios saugumo sistemos, kurių verta ieškoti naujame automobilyje

Šiuolaikinių automobilių techninės galimybės tiek išsiplėtė, kad tikrai verta pasidomėti, kokias pažangias technologijas gamintojai siūlo komforto ar saugumo srityse, nes dabartiniuose modeliuose jų yra išties daug. Svarbiausia – saugumo srityje. Tad į ką čia atkreipti dėmesį?
Straipsnio autorius – Vitoldas Milius.
Klaidų taisytojai
Jeigu anksčiau didžiausias dėmesys buvo skiriamas saugos diržams ar oro pagalvėms, dabar sparčiausia plėtra vyksta elektroninių saugumo technologijų srityje, paremtų jutikliais ir išmaniosiomis sistemomis. Tai – pažangiosios vairuotojo pagalbos sistemos, dar vadinamos ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), gerokai išplėtusios transporto priemonių saugumo sampratą.
Šių sistemų tikslas – padėti eliminuoti įvairias vairavimo klaidas, kylančias dėl žmogiškojo faktoriaus. Nuovargis, nekaltas išsiblaškymas ar šiuolaikine priklausomybe tapęs negalėjimas vairuojant nežvairuoti į telefoną – iš pirmo žvilgsnio smulkmenos, tačiau galinčios sukelti itin rimtų padarinių.
Vos sekundei ar dviem atitrauktas dėmesys reiškia, kad automobilis per tą laiką gali nuskrieti keliasdešimt metrų beveik nekontroliuojamas. To pakanka, kad vairuotojas nukryptų nuo trajektorijos, nepastebėtų eismo pokyčių ar pamestų iš akiračio iš paskos važiavusį automobilį.
Idealiame pasaulyje vairuotojai patys pasistengtų tokiais būdais neprisivirti sau košės. Tačiau, kol pasaulis netobulas, į pagalbą skuba gamintojai, diegdami vis daugiau sistemų, galinčių ištaisyti kasdienes klaidas. Be to, į pavojingas situacijas, kurias sukelia kiti eismo dalyviai, gali pakliūti net ir patys drausmingiausi vairuotojai – todėl inžinieriai stengiasi užkirsti kelią ir tokiems atvejams.
Automobilių saugumą analizuojanti nepriklausoma organizacija „Euro NCAP“ jau kurį laiką ADAS technologijas vertina atskirai ir pateikia jų įgyvendinimo kokybės įvertinimus. Ekspertai pabrėžia: svarbu ne tik ką automobilis „moka“, bet ir kaip gamintojas sukalibravo sistemų veikimą.
Kas išsiskiria
Naujų ar apynaujų automobilių vairuotojai sėkmingai naudojasi išmaniosiomis pastovaus greičio palaikymo sistemomis, kurios palaiko ne tik nustatytą greitį, bet ir pageidaujamą atstumą iki kitų eismo dalyvių. Pažangesnės jų versijos padeda ir persirikiuojant į kitą eismo juostą.
Kai kurie vairuotojai jau išbandė, kaip automobilis geba savarankiškai patempti saugos diržą ir staiga stabdyti, kai prieš nosį iššoka pėsčiasis ar sustoja kitas automobilis. Taip veikia avarinio stabdymo pagalbininkas, kuris Europos Sąjungoje jau yra privaloma įranga, todėl visų naujų modelių sąrašuose rasime šią funkciją.
O ką geba naujausios ir pažangiausios sistemos? Ar jų tikėtis galima tik brangiausiuose BMW ar S klasės „Mercedes-Benz“? Nebūtinai. Kai kurios iš tiesų svarbios technologijos šiandien siūlomos ir prieinamesniuose automobiliuose.
Pavyzdžiui, šiemet atnaujintame ir Lietuvoje populiariame „Kia Sportage“ įdiegta priekinio skersinio eismo susidūrimo prevencijos sistema. Kasdieniame eisme neretai pasitaikanti situacija: kažkas sankryžoje suka į kairę, matomumas galbūt ne pats geriausias, iš priekio atvažiuoja kitas automobilis ir turime neretai skaudų susidūrimą praktiškai kaktomuša.
Korėjiečių naudojama sistema analizuoja sankryžų specifiką, stebi iš priekio ir galo atvažiuojančias transporto priemones bei, jei reikia, perspėja vairuotoją ar net automatiškai stabdo. Panašu, kad ši technologija netrukus taps įprasta – ją jau siūlo ir „Nissan Qashqai“, ir „Ford Mustang Mach-e“.
Dar viena itin svarbi sistema – stabdymas po susidūrimo. Įvykus avarijai ir patyrus smūgį, ji automatiškai įjungia stabdžius, kad automobilis nesusidurtų su kita kliūtimi. „Euro NCAP“ ekspertų duomenimis, tokia sistema ypač reikalinga greitkeliuose, kur antrinių smūgių tikimybė siekia iki 18 proc. Kol kas ji dar nėra visur montuojama standartiškai: štai „Kia Sportage“ ir „Ford Mustang Mach-e“ turi ją bazinėje komplektacijoje, tačiau „Nissan Qashqai“ jos nesiūlo.
Ir saugumui, ir komfortui
Dar vieną technologiją norėčiau išskirti atsižvelgdamas į šiandienos eismo sąlygas – kaip ir minėjau, ne visiems vairuotojams pavyksta išlikti nuolat budriems kelyje. Tai – su navigacijos duomenimis susieta išmanioji greičio palaikymo sistema. Ji pranoksta tradicinius autopilotus tuo, kad realiu laiku naudoja žemėlapių duomenis, leidžiančius iš anksto sumažinti greitį posūkiuose, išvažiavimuose iš greitkelių ar kitose pavojingose vietose.
Tokią įrangą siūlo BMW modeliai su „Driving Assistant Pro“ paketu, „Kia“ su „Highway Driving Assist 2“ sistema ir kai kurie kitų gamintojų modeliai. Ji padeda sumažinti vairuotojo nuovargį ilguose maršrutuose ir eliminuoti smulkias dėmesio klaidas.
Kiekvieną kartą bandydamas naują modelį – nesvarbu, ar tai „Kia“, ar „Ford“, ar BMW – pirmiausia tikrinu ne tik šių trijų funkcijų buvimą, bet ir tai, kaip gamintojas sprendžia programinės įrangos atnaujinimų klausimą. Dėl sparčios ADAS evoliucijos labai svarbu, kad jų programinė įranga būtų reguliariai atnaujinama, nemokamai ir nuotoliniu būdu.
Mano patarimas – prieš pasirašydami naujo automobilio pirkimo sutartį, pasidomėkite ne tik technine įranga, bet ir programinės įrangos palaikymo politika. Dažnai būtent atnaujinimų reguliarumas ir gamintojo požiūris į klientų aptarnavimą lemia, ar automobilis išliks toks pat saugus ir po trejų ar ketverių metų.
Pabaigai, labai svarbu atminti – nė viena iš šių sistemų negali pakeisti vairuotojo. Prie vairo sėdintis žmogus vis dar yra atsakingas už viską, kas vyksta su jo valdomu automobiliu, todėl privalo bet kokiomis aplinkybėmis išlikti sutelkęs dėmesį į kelią.
