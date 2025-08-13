Norite komfortiško automobilio? Ekspertas atskleidė, į ką privalote atkreipti dėmesį

O juk nuo jos tiesiogiai priklauso, ar jūsų kelionė Vilniaus senamiesčio grindiniu bus švelni lyg balerinos judesiai, ar kratysitės kaip kavos pupelių malūnėlis. Kalbu apie galinę populiariausių SUV modelių pakabą.
Straipsnio autorius – Vitoldas Milius.
Inžinerinė poezija
Šiandien Europoje SUV modeliai atsiriekia jau daugiau kaip 54 procentus naujų registracijų – rekordinę dalį. Toks populiarumas reiškia, kad gamintojai, kurdami naujus krosoverius, varžosi it pašėlę, o būsimieji pirkėjai turi visą teisę kelti vis daugiau reikalavimų šių modelių komfortui ir valdymui. Ir štai čia susiduria dvi pagrindinės filosofijos: galinė pakaba gali būti daugiasvirtė (multi-link) arba torsioninė (torsion beam).
Daugiasvirtė pakaba – tai inžinerinė poezija. Kiekviena svirtis čia atlieka savo darbą: viena atsakinga už komfortą važiuojant tiesiai, kita – už stabilumą posūkyje.
Kiekvienas svirties kampas leidžia atskirai suvaldyti vertikalius ir išilginius ratų judesius, todėl posūkiuose automobilis išlieka standus, o tiesiojoje – švelniai sugeria duobes.
Rezultatas – mažiau nevaldomų šuolių stabdant, efektyvesnis smūgių slopinimas važiuojant per duobes ar bortelius ir netgi ilgesnė padangų tarnavimo trukmė.
Ši pakaba montuojama įvairiuose populiariuose SUV modeliuose: pavyzdžiui, „Mazda CX-5“, „Toyota RAV4“ ar šią vasarą atnaujintame „Kia Sportage“.
Populiari amerikiečių tyrimų platforma „J.D. Power“ 2024 m. nustatė, kad modeliai su daugiasvirte pakaba vidutiniškai iki 15 proc. lėčiau dėvi padangas nei analogai su torsionine pakaba.
Lietuvoje, kur kas sezoną keičiame padangas iš vasarinių į žiemines ar atvirkščiai – t. y. nuolat naudojame du komplektus vietoje vieno – tai yra ir finansinis argumentas.
Paimkime „Kia Sportage“ pavyzdį. Jo inžinieriai visoms versijoms, net hibridinėms, montuoja nepriklausomą daugiasvirtę galinę pakabą. Praktikoje tai reiškia, kad miesto spūstyse „Sportage“ be streso sugeria net pačius įkyriausius šulinių dangčius, o vingiuotuose užmiesčio keliuose nesiūbuoja ir nesiveržia iš norimos trajektorijos.
Daugiasvirtė konstrukcija suamortizuoja smūgius taip, kad leidžia ratams kristi į duobes nepriverčiant viso kėbulo purtytis. Tai ypač svarbu mūsų keliuose, kurie kuo toliau, tuo labiau neblizga kokybe. Vilniaus nuolat lopomos duobės ar Kauno senamiesčio akmenys šiuo atžvilgiu tampa tikru lakmuso popierėliu.
Geri pakabos nustatymai svarbūs ne tik dėl komforto. Deja, bet prasta būkle pasižymi ir kai kurios Lietuvos greitkelių atkarpos, todėl geras pakabos veikimas važiuojant didesniu greičiu leidžia automobilį kontroliuoti saugiau.
Ar lengvumas ir erdvė bagažinėje?
Kitas pasirinkimas – torsioninė arba taip vadinama pusiau nepriklausoma pakaba. Tokia konstrukcija, mėgstama koncerno „Stellantis“ inžinierių ir montuojama tokiuose modeliuose kaip „Peugeot 3008“ ar „Opel Grandland“, taip pat turi savų privalumų: ji lengvesnė 15–20 kilogramų, pigesnė gamintojui, nestokoja patikimumo, atlaisvina kelis centimetrus bagažinėje.
Bet važiuojant per skersinius kelio nelygumus ji savo keleivius informuoja nedviprasmiškai – smūgiai perduodami kone tiesiogiai į sėdynes. Kiti kompromisai taip pat akivaizdūs: mažesnė galinių šarnyrų laisvė riboja ratų kampų reguliavimą, todėl automobilis gali būti mažiau paklusnus sudėtingesnėmis vairavimo sąlygomis.
Greitkelyje arba važiuojant lygiu it stiklas asfaltu skirtumo gal ir nepajusite, bet pakanka pasukti į pavargusią miesto gatvę, ir suprasite, apie ką kalbu. Ne veltui kai kurie gamintojai, pabandę taupyti, po kelerių metų tyliai sugrįžta prie daugiasvirtės konstrukcijos – klientų nugaros balsuoja prieš „torsioną“ ir dėl komforto jie sutinka su kitais kompromisais.
Be komforto ir valdymo, yra dar vienas mažiau akivaizdus, bet svarbus aspektas – padangų dėvėjimas. Vokietijos Paderborno universiteto mokslininkų tyrimas parodė, kad optimizuotas daugiasvirtės ašies nustatymas gali sumažinti protektoriaus dilimą daugiau kaip 10 proc. Kitaip tariant, ant tinkamai sureguliuoto „Sportage“ ar CX-5 sumontuotas padangų komplektas, priklausomai nuo kasmet nuvažiuojamo atstumo, gali saugiai išgyventi papildomą sezoną.
Paprastas patarimas
Mano patarimas būsimiems SUV pirkėjams – paprastas. Prieš galutinai išsirinkdami trokštamą SUV modelį, neapsiribokite tik dizainu, variklio galia ar informacijos ir pramogų ekrano įstrižaine.
Iš asmeninės patirties galiu pasakyti: jei vertinate valdymo tikslumą, stabilesnį automobilio elgesį staigiai stabdant ar važiuojant nelygiu keliu, prieš pirkdami naują SUV būtinai pasidomėkite, kokia galinė pakaba sumontuota.
Atsiverskite techninių duomenų lentelę ir suraskite skyrelį apie galinę pakabą. Jei matote „multi-link“ ar „independent rear suspension“, žinokite, kad komforto, valdomumo ir padangų ilgaamžiškumo srityse gausite 10 papildomų balų.
Be to, prieš pirkdami išbandykite automobilį tuose keliuose, kuriais juo važinėsite kasdien. O dar geriau – kartu su keleiviais, kurie taip pat dažnai leisis į išvykas su jumis ant galinės sėdynės. Nuo didmiesčių duobėtų gatvių iki provėžų autostradoje – tik toks testas leis suprasti, ar renkatės tai, dėl ko vėliau nesigailėsite. Nesvarbu, ar tai bus „Kia Sportage“, ar „Peugeot 3008“, ar koks kitas modelis – įsitikinsite savo nugaromis, kas jums tinka.
Galiausiai nepamirškite paprastų rutinų. Permontuodami sezonines padangas sukeiskite jas vietomis pagal kryžminę schemą (priekinė kairioji ant galinio dešiniojo rato ir t. t.), kad net ir tobulas daugiasvirtis mechanizmas negalėtų apkaltinti jūsų dėl nelygaus protektoriaus dėvėjimosi. Tokios smulkmenos – tai investicija į ilgaamžiškumą ir į jūsų patogumą kiekvienoje kelionėje.
