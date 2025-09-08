Išbandė elektrinį vilkiką Lietuvoje: nustebino savybės, bet įsikrauti galima tik pažeidus KET

Po dviejų dienų ir 1165 įveiktų kilometrų, žurnalisto verdiktas buvo dviprasmiškas. Pats vilkikas yra nuostabus, tačiau viešoji įkrovimo infrastruktūra jam visiškai nepritaikyta.
Pasak V. Miliaus, vairavimo patirtis pranoko lūkesčius. „Ta „Scania“ yra stebuklingas sunkvežimis. Dinamiškas, tylus, o viduje – visos šiuolaikinės technologijos ir saugumo asistentai. Jokio raketų mokslo, sėdi ir važiuoji“, – įspūdžiais dalijosi žurnalistas. Jo bandytas vilkikas su 600 kWh baterija be priekabos galėtų nuvažiuoti beveik 600 km.
Tačiau kelionės idilė baigėsi prireikus įkrauti bateriją. Paaiškėjo, kad didžioji dalis viešųjų stotelių yra sunkvežimiams nepasiekiamose vietose – miestų centruose, kur jų eismas draudžiamas.
„Palangoje teko pažeisti kelių eismo taisykles, nes kitokios įkrovimo stotelės nebuvo“, – pasakojo V. Milius. Net ir ten, kur privažiuoti leidžiama, stotelės dažnai įrengtos po stoginėmis, po kuriomis vilkikas netelpa, o stovėjimo vietos pritaikytos tik lengviesiems automobiliams.
V. Milius pabrėžė, kad jo testas buvo atliktas tik su vilkiku, be puspriekabės. Su ja įsikrauti būtų buvę praktiškai neįmanoma. „Ką, atsikabinti puspriekabę, ieškoti, kur ją palikti, važiuoti įsikrauti, grįžti, prisikabinti? Kam gyvenime taip kankintis?“ – retoriškai klausė jis.
Šiuo metu tai – klasikinė vištos ir kiaušinio problema: nėra stotelių, nes nėra tolimųjų reisų elektrinių vilkikų, o jų nėra, nes trūksta stotelių. Tiesa, situacija gali pradėti keistis – viena įmonė V. Milių informavo, kad dar šiemet Lietuvoje planuoja įrengti pirmąsias tris, sunkiajam transportui pritaikytas stoteles.
