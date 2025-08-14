Trys mitai, vienas nuotykis: kaip Vitoldas Milius ir Justas Lengvinas įrodė, kad keliauti po Lietuvą yra įdomu

Praėjusiais metais žurnalistai aplankė visus Lietuvoje įsikūrusius automobilių ir motociklų muziejus – tąkart jie važiavo „Vespa“ motoroleriu ir iš „Vilniaus auto muziejaus“ išriedėjusiu septintojo dešimtmečio gamybos „Fiat“ automobiliu.
Šiemet jie į kelią leidosi labiau tolimesnėms kelionėms pritaikytais įrankiais. J. Lengvinas sėdo ant kelioninio „CFMOTO 800MT Explore“ motociklo, o V. Milius keliavo elektriniu, septynviečiu „Peugeot e-5008“. Pagrindinis navigacijos įrankis buvo popierinis žemėlapis su jame sužymėtais visais Lietuvoje esančiais apžvalgos bokštais.
Siūlo išsikelti sau iššūkį
Daug Lietuvos ir tarptautinių rekordų automobiliais pasiekęs ir kone kiekviename pasaulio kampelyje vairavęs V. Milius sako, kad norint patirti nuotykių nebūtina vykti į tolimus kraštus.
„Taip, Alpės aukštesnės už Juozapinę, o Atlanto bangos didesnės už Baltijos jūros, bet galima sugalvoti begalę idėjų ką nuveikti ir kaip praleisti laiką Lietuvoje. Turbūt visi esame lankę vieną ar kitą apžvalgos bokštą, tad mes išsikėlėme sau iššūkį per dvi dienas aplankyti jų kuo daugiau. Čia ir atsiranda azartas.“
Žurnalistai pirmosios dienos ryte simboliškai startavo prie Vilniaus televizijos bokšto – aukščiausio, į kurį galima pakilti ir pasižvalgyti Lietuvoje, o pirmas bokštas, į kurį kopė, taip pat turi aukščiausiojo titulą. Tai ant Aukštojo kalno stovintis apžvalgos bokštas, esantis visiškai šalia aukščiausios Lietuvos vietos – Juozapinės kalvos.
„Būsiu atviras – nebūtinai įlipus į kiekvieną bokštą pavyks aikčioti iš įspūdžio, bet esmė juk slypi ne kelionės tiksle, o pačioje kelionėje. Aukščiausias Lietuvos kalnas nebūtinai daro įspūdį, bet už tad kokie gražūs keliai vedė iki antrojo dienos taško – Puvočių. Važiuodamas kiek daugiau nei šimtą kilometrų stojau fotografuoti ir Paulavos respublikos griuvėsių, ir neobaroko stiliaus Turgelių bažnyčios, o kartais tiesiog mėgavausi vingiuotais ir vaizdingais keliais, kuriuose dešimtis kilometrų gali nesutikti nei vieno automobilio. Kasdieniais reikalais tokiais keliais niekada ir nepravažiuotum, bet neįprasti maršrutai apdovanoja maloniais netikėtumais“, – kalbėjo motociklu važiavęs J. Lengvinas.
Toliau per pirmąją dieną keliautojai lankė Merkinės, Veisiejų, Metelių apžvalgos bokštus, esančius vos keliasdešimties kilometrų atstumu vienas nuo kito ir pasižyminčius nuostabiais vaizdais į ežerus ir miškus. Po Merkinės buvo eilė dar vienam, aukščiausiu laikomam (neskaitant televizijos bokšto) – Birštono apžvalgos bokštui. Šį bokštą keliautojai pasiekė jau popiet, tad buvo laikas ne tik pietų sustojimui, bet ir elektromobilio papildymui elektra.
Dėl to, sako dažnai elektromobiliais keliaujantis V. Milius, kelionėse nekyla jokios problemos, lieka tik pasirinkti tinkamą stotelę: „Įkrovimo vietų dabar galima rasti beveik bet kuriame Lietuvos kampelyje, todėl jau atsiranda poreikis ne šiaip sau rasti laidą, bet pasirinkti greito įkrovimo stotelę, kad prisėdus kavos puodeliui būtų galima tęsti kelionę beveik pilnai įkrauta baterija.“
Tiesa, kelionei pasirinktas šeimyninis „Peugeot e-5008“ su mažesnės talpos akumuliatoriumi iš dviejų galimų, viena įkrova gali nuvažiuoti iki 497 km pagal WLTP. Dėl to per visą dieną važiavimo užteko vieno trumpo sustojimo. Ironiška, tačiau benzininis motociklas į degalinę turėjo stoti kone dvigubai dažniau – kas maždaug 300 kilometrų.
Iššūkių pridėjo ir pati gamta
Tokių trumpų, bet dinamiškų kelionių po Lietuvą grafikas pakankamai įtemptas – vien pirmosios dienos planas buvo įveikti beveik 700 kilometrų, bet jį šiek tiek pakoregavo antroje dienos pusėje pasikeitę orai. Važiuojant link Tytuvėnuose esančio bokšto keliautojus pasitiko itin stipri audra ir liūtis.
„Sėdint automobilyje toks oras nėra malonus, bet sėdint ant motociklo tai iš esmės keičia situaciją. Stojau apsirengti šviesą atspindinčią liemenę ir džiaugiausi, kad važiavau su „Rukka“ apranga, tad bent pats likau sausas. Tiesa, važiuoti autostradoje pučiant tokiam smarkiam vėjui buvo nemenkas iššūkis, – įspūdžiais dalinosi J. Lengvinas.
Vis dėlto, jis iškart pridūrė, kad dėl pasikeitusių orų jiedu nusprendė nevykti į paskutinį pirmosios dienos bokštą Drevernoje: „Lijo, buvo tamsu, pamanėme, kad Drevernoje net ir užlipus ant bokšto nieko daug nepamatysime, nors tai vieną gražiausių vaizdų turinti apžvalgos vieta Lietuvoje. Dieną užbaigėme prie Klaipėdos apžvalgos rato, kur mus lepino ypatingo grožio vakarinis dangus.“
Tiesa, nors ir lyjant lietui, tą vakarą keliautojai dar aplankė Tytuvėnų ir Aukštagirės bokštus.
Antrosios dienos rytas taip pat nebuvo sausas – startuoti teko lietuje, bet geresnį orą žadėjo vis pro debesis pasirodanti saulė. V. Milius rytinę kavą gėrė Palangoje įrengtame „Ignitis ON“ elektromobilių įkrovimo parke ir dieną pradėjo automobiliu su pilna baterija.
Pirmąją dieną keliautojai lankė pietinę Lietuvos dalį, o antrosios maršrutas driekėsi arčiau Latvijos. Pirmasis dienos laiptelių iššūkis – miško apsuptyje pastatytas Kalnalio apžvalgos bokštas. Antrasis sustojimas, vos už 25 kilometrų stūksantis Siberijos apžvalgos bokštas, esantis šalia Platelių miestelio. Čia atsiveria vaizdas į didžiausią ir giliausią Žemaitijos ežerą. Trečioji dienos vieta – Kamanų gamtinis rezervatas su apžvalgos bokštu, tačiau žurnalistai iš ten išvyko nieko nepešę.
„Pasirodo, norint aplankyti šį rezervate įsikūrusį bokštą reikia susitarti iš anksto – tai galima tik su gido palyda. Taisyklių paisėme ir nesavivaliavome – patraukėme link kito, turbūt pačio gražiausio Lietuvoje, Kirkilų apžvalgos bokšto“, – komentavo J. Lengvinas ir užsiminė, kad į tokio tipo keliones reikia leistis neturint nejudinamų lūkesčių ir įjungti nuotykių dvasią, tuomet nei uždaryti lankytini objektai, nei prastas oras neturi šansų sugadinti kelionės.
Šioje atkarpoje abiem transporto priemonėm teko pasipildyti bakus ir greitojo krovimo stotelė Joniškyje leido ne tik neišsukti iš maršruto, bet ir pasimėgauti puikiu vietiniu restoranėliu, gaminančiu ypatingus virtinius.
Aplankius karstinių ežerėlių apsuptyje pastatytą išskirtinio dizaino Kirkilų bokštą keliautojai patraukė link Anykščių lajų tako bei šalia įsikūrusio Bijeikių apžvalgos bokšto. Po jų – Mindūnų bokštas. Apsukus beveik visą ratą aplink Lietuvą galima įvertinti, kokia skirtinga gamta ir vaizdai vos keliasdešimties ar kelių šimtų kilometrų atstumu.
Finišas Vilniuje, šalia dar vieno, ypatingo mums visiems – Gedimino pilies bokšto. Viso keliautojai nuvažiavo 1188 kilometrus ir aplankė net 15 apžvalgos bokštų. Tiesa, Lietuvoje jų per trisdešimt, tad mesti sau iššūkį ir aplankyti dar daugiau sąžiningai įlipant į kiekvieną gali būti puikus savaitgalio planas bet kam, norinčiam dar geriau pažinti Lietuvą.
Beje, per dvi kelionės dienas kelyje praleidę daugiau kaip aštuoniolika valandų, abu keliauninkai sako tikrai galintys paneigti sklandančius mitus ir teigti, kad Lietuvoje keliauti įdomu, lietuviški orai puikiai tinka motociklininkams, tik reikia pasirinkti tinkamą aprangą, o elektromobilis nebekelia sunkumų važiuojant ilgus atstumus.
