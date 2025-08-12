Virš Zaporižios atominės elektrinės teritorijos – dūmai

Tiksli gaisro vieta ir galimos gaisro pasekmės nustatinėjamos.
„Pabrėžiame, kad krovinių uostas yra už pačios elektrinės saugomo perimetro ribų“, – teigia Energetikos ministerija.
Anot ministerijos, šis incidentas dar kartą parodo Rusijos okupantų keliamas grėsmes didžiausiam Europos branduoliniam objektui.
„Bet kokios provokacijos ar kariniai veiksmai pramoninėje Zaporižios AE teritorijoje gali sukelti nenuspėjamų ir katastrofiškų pasekmių visam žemynui“, – priduria ministerija.
Šiuo metu elektrinė yra rusų okupantų kontrolėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!