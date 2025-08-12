Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Virš Zaporižios atominės elektrinės teritorijos – dūmai

2025-08-12 17:59
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-12 17:59

Laikinai okupuotos Zaporižios atominės elektrinės krovinių uosto teritorijoje kyla dūmai, praneša Energetikos ministerijos spaudos tarnyba, rašo UNIAN.

Virš Zaporižios atominės elektrinės – dūmai (nuotr. Telegram)

Laikinai okupuotos Zaporižios atominės elektrinės krovinių uosto teritorijoje kyla dūmai, praneša Energetikos ministerijos spaudos tarnyba, rašo UNIAN.

2

Tiksli gaisro vieta ir galimos gaisro pasekmės nustatinėjamos.

„Pabrėžiame, kad krovinių uostas yra už pačios elektrinės saugomo perimetro ribų“, – teigia Energetikos ministerija.

Anot ministerijos, šis incidentas dar kartą parodo Rusijos okupantų keliamas grėsmes didžiausiam Europos branduoliniam objektui.

„Bet kokios provokacijos ar kariniai veiksmai pramoninėje Zaporižios AE teritorijoje gali sukelti nenuspėjamų ir katastrofiškų pasekmių visam žemynui“, – priduria ministerija.

Šiuo metu elektrinė yra rusų okupantų kontrolėje.

