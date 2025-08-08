Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina plečia evakuaciją rytinėje Donecko srityje

2025-08-08 23:00 / šaltinis: BNS
2025-08-08 23:00

Ukraina penktadienį pranešė evakuosianti šeimas su vaikais iš dar 19 kaimų rytinėje Donecko srityje, kur stumiasi į priekį Rusijos pajėgos.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Ukraina penktadienį pranešė evakuosianti šeimas su vaikais iš dar 19 kaimų rytinėje Donecko srityje, kur stumiasi į priekį Rusijos pajėgos.

0

Visi šie kaimai, kuriuose gyvena šimtai žmonių, nuo fronto linijos yra nutolę ne daugiau kaip maždaug 30 kilometrų.

„Šiuo metu šiose gyvenvietėse yra iš viso maždaug 109 vaikai“, – platformoje „Telegram“ parašė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.

„Dar kartą pabrėžiu: likti Donecko srityje yra ypač pavojinga. Evakuokitės, kol dar galite“, – pridūrė jis.

Rusijos kariuomenė jau daugiau nei metus stumiasi į priekį Rytų Ukrainoje, o liepą Rusijos karinė pažanga spartėjo ketvirtą mėnesį iš eilės.

Išskyrus pirmuosius 2022 metų vasarį Rusijos pradėtos invazijos mėnesius, didesnę nei liepą pažangą Rusijos pajėgoms buvo pavykę padaryti tik pernai lapkritį, rodo naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) duomenų analizė.

Kremliaus teigimu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris spaudžia užbaigti beveik trejus su puse metų trunkantį karą, jau kitą savaitę galbūt susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

