Milijonus Lietuvoje uždirbęs Gediminas Kvietkauskas prabilo apie pirmą iš darbo atleistą žmogų: „Verkiau“

„Mano visa vaikystė, visos vasaros prabėgo kaime pas močiutę. Moku visus ūkio darbus – šienauti, mėšlą mėžti. Mieste gyventi patogu, viskas arti – pramogos, prekybos centrai, parduotuvės, restoranai, bet paradoksalu – nemėgstu miesto ir jo triukšmo. Aš nuo jo bėgu, tad jaučiuosi dviprasmiškai“, – atviravo G. Kvietkauskas.
Jis neslėpė, kad kartais jaučiasi lyg dvigubą gyvenimą gyvenantis:
„Gali būti, kad esu infiltruotas kaimiečių agentas pas miestiečius.“
Pirmas atleistas darbuotojas – su ašaromis akyse
Nors verslo pasaulyje jis priėmęs daug sunkių sprendimų, pirmasis – labiausiai įstrigęs atmintyje.
„Kai atleidau ir jis išėjo, aš verkiau. Man buvo taip nejauku ir žmogiškai gaila“, – prisipažino verslininkas.
Metams bėgant požiūris keitėsi, tačiau Gediminas sakė – net ir dabar jam artimesni regionų žmonės.
„Aš čia truputį infiltruotas agentas. Šiaip mano personalo dauguma yra iš regionų. Tai man, mano versle, geriau iš regionų. Man reikia kaimiečių, kurie suprastų traktorius, kodėl žemės ūkyje reikia sniego, kodėl žolė turi būti gera?“, – juokėsi jis.
