TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Milijonus Lietuvoje uždirbęs Gediminas Kvietkauskas prabilo apie pirmą iš darbo atleistą žmogų: „Verkiau“

2025-09-27 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 10:30

TV3 televizijos eteryje žiūrovų laukė dar viena smagi ir netikėtumų kupina „Miestas ar kaimas“ laida. Prie miesto komandos prisijungė verslininkas, TV3 projekto „Rykliai“ mentorius Gediminas Kvietkauskas, kuris atskleidė intriguojančių savo gyvenimo detalių.

2

„Mano visa vaikystė, visos vasaros prabėgo kaime pas močiutę. Moku visus ūkio darbus – šienauti, mėšlą mėžti. Mieste gyventi patogu, viskas arti – pramogos, prekybos centrai, parduotuvės, restoranai, bet paradoksalu – nemėgstu miesto ir jo triukšmo. Aš nuo jo bėgu, tad jaučiuosi dviprasmiškai“, – atviravo G. Kvietkauskas.

Jis neslėpė, kad kartais jaučiasi lyg dvigubą gyvenimą gyvenantis:

„Gali būti, kad esu infiltruotas kaimiečių agentas pas miestiečius.“

Pirmas atleistas darbuotojas – su ašaromis akyse

Nors verslo pasaulyje jis priėmęs daug sunkių sprendimų, pirmasis – labiausiai įstrigęs atmintyje.

„Kai atleidau ir jis išėjo, aš verkiau. Man buvo taip nejauku ir žmogiškai gaila“, – prisipažino verslininkas.

Metams bėgant požiūris keitėsi, tačiau Gediminas sakė – net ir dabar jam artimesni regionų žmonės.

„Aš čia truputį infiltruotas agentas. Šiaip mano personalo dauguma yra iš regionų. Tai man, mano versle, geriau iš regionų. Man reikia kaimiečių, kurie suprastų traktorius, kodėl žemės ūkyje reikia sniego, kodėl žolė turi būti gera?“, – juokėsi jis.

Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje.

Kokius dar netikėtus prisipažinimus išgirsime? Ar G. Kvietkauskas iš tiesų bus ištikimas miesto komandai, ar išduos ją dėl savo „agentūrinių ryšių“?

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19:30 per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

