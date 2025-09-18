Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Miestas ar Kaimas

Į TV studiją atsinešė neįtikėtinus grybus – tokius rasite tik 1 Lietuvos vietoje

2025-09-18 19:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 19:45

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Miestas ar kaimas“ Nijolės Pareigytės-Rukaitienės kaimo komandos narė aktyvistė, rašytoja Birutė Jakučionytė į studiją su savimi atsinešė neeilinius grybus, kurie patraukė ir vedėjos dėmesį.

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Miestas ar kaimas“ Nijolės Pareigytės-Rukaitienės kaimo komandos narė aktyvistė, rašytoja Birutė Jakučionytė į studiją su savimi atsinešė neeilinius grybus, kurie patraukė ir vedėjos dėmesį.

0

„Kokių čia grybų prisitempėt?“ – klausė N. Pareigytė-Rukaitienė.

„Aš atsinešiau grybų iš šviečiančių grybų parko, kurį lanko labai daug žmonių Trakų rajone“, – pasakojo B. Jakučionytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasirodo, kad parke šviečia apie 1000 grybų, o kai kurie jų yra net 8 metrų aukščio. Pasak Birutės, parkas veikia ketvirtadienio-sekmadienio vakarais iki pat spalio galo.

Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje.

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradeinį 19:30 per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.

