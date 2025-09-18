Į TV studiją atsinešė neįtikėtinus grybus – tokius rasite tik 1 Lietuvos vietoje

„Kokių čia grybų prisitempėt?“ – klausė N. Pareigytė-Rukaitienė.
„Aš atsinešiau grybų iš šviečiančių grybų parko, kurį lanko labai daug žmonių Trakų rajone“, – pasakojo B. Jakučionytė.
Pasirodo, kad parke šviečia apie 1000 grybų, o kai kurie jų yra net 8 metrų aukščio. Pasak Birutės, parkas veikia ketvirtadienio-sekmadienio vakarais iki pat spalio galo.
