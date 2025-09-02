Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

„Ūkininkai ieško meilės“ herojai atskleidė, ar išsilaikė projekte užsimezgę santykiai: „Užtenka tos romantikos“

2025-09-02 19:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 19:25

TV3 televizijoje startuoja mylima ir visą šalį suvienijanti laida „Miestas ar kaimas“. Pirmoje sezono laidoje kaimo komandai atstovavo buvę „Ūkininkai ieško meilės“ dalyviai. Jie plačiau papasakojo, ar užsimezgęs ryšys su tam tikrais kandidatais išliko iki šiol. 

TV3 televizijoje startuoja mylima ir visą šalį suvienijanti laida „Miestas ar kaimas". Pirmoje sezono laidoje kaimo komandai atstovavo buvę „Ūkininkai ieško meilės" dalyviai. Jie plačiau papasakojo, ar užsimezgęs ryšys su tam tikrais kandidatais išliko iki šiol. 

0

„Miestas ar kaimas“ naująjį sezoną sveikina vedėjai Nijolė Pareigytė ir Vytautas Rumšas. Šiame sezone žiūrovus pasitinka naujovė – gyvo garso grupę papildo ir visų mylimas muzikos atlikėjas Justinas Lapatinskas. 

„Miestas ar kaimas“
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Miestas ar kaimas“

Pirmojoje laidoje kaimo komandai atstovauja „Ūkininkai ieško meilės“ dalyviai – Rokas, Živilė ir Adelė. 

Miesto komandai atstovauja atlikėja Gabija Li, aktorė Justina Nemanytė ir kibernetikos ekspertė Agnė Turskienė. 

Laidos vedėjus domino, kaip dar prieš porą mėnesių paprastais kaimo žmonėmis buvę ūkininkai dabar tempia žinomumo naštą. Ūkininkas Rokas atvirauja, kad kartais gatvėje jį užkalbina nepažįstami žmonės ir taip pat pareiškė, jog yra nepatenkintas, kad yra priverstas vis dažniau važinėti į sostinę: 

Vilniuje dažniau būnam nei pas save ūkyje. Filmavimai – mieste viskas vyksta, o į kaimą niekas nevažiuoja, kamerų neveža. Galėtų dažniau...“ – teigia Rokas.

Ar palaiko ryšį su buvusiais dalyviais?

Nijolė Pareigytė teiraujasi, kaip ūkininkams šiuo metu sekasi meilės reikaluose, ar jie palaiko santykius su projekte dalyvavusiais kandidatais į jų širdį. 

„Gerai. Bendraujame, palaikom ryšį su Algirdu“, – pernelyg nedaugžodžiauja Živilė. 

Rokas juokauja, kad geriausi santykiai jį sieja su jo šuneliu: 

„Romantika... Savo šuniuką pasiimu su savim į traktorių. Ir užtenka tos romantikos“. 

Žolininkė Adelė Karaliūnaitė į klausimą apie širdies reikalus atsakė kiek kitaip: 

„Širdele nesiskundžiu. Marijos širdį darau tokius lašiukus, carduus benediktus darau sirupėlį, kur su jaučio čiobreliu – palaiko žmogaus jaunystę. – Ką dar esat vartojusi? – Geriau, paklauskit, ko aš nevartojau, – juokiasi Adelė. – Kol kas dar nieko nesu pagaminusi iš šliužų“.

Daugiau apie ūkininkų gyvenimą po žymaus vasaros projekto sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite 19:30 per TV3 televiziją! 

Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Miestas ar kaimas“.

