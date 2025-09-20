Asta Andriukaitytė atskleidė, ką jai prižadėjo Deividas Meškauskas: savo žodžio netesėjo

Kaip laidoje pasakojo Asta, ji pusę savo gyvenimo pragyveno kaime, o kitą pusę – mieste. Pastarąjį pasirinko dėl švietimo savo vaikams, bet į kaimą sugrįžti jai visada gera.
„Pailsėti į kaimą tikrai renkuosi ir dažnai ten vykstu tik poilsiui“, – atviravo žinoma moteris.
Sunkiai prisijaukino Vilnių
O štai į Vilnių Asta persikėlė dėl meilės D. Meškauskui. Moteris atvira – prisijaukinti miestą jai sekasi sunkiai.
„Dabar jau po truputį prisijaukinu, bet chaosas, per daug žmonių, per daug visko buvo“, – tikino Asta ir pridūrė, kad sostinę jaukinasi jau metus.
Tiesa, pati Asta irgi siūlė Deividui persikraustyti į Šiaulius, bet šis atsisakė, o už tai, kad mylimoji persikraustytų į Vilnių, jis jai prižadėjo vieną dalyką.
„Tai ką pažadėjo jisai? Jums pažadėjo daug šokių pamokų?“ – klausė laidos vedėjas ir miesto komandos kapitonas Vytautas Rumšas jaunesnysis.
„Žadėjo daug šokių pamokų, bet kol kas neturėjome nei vienos“, – juokdamasi atskleidė A. Andriukaitytė.
