TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Asta Andriukaitytė atskleidė, ką jai prižadėjo Deividas Meškauskas: savo žodžio netesėjo

2025-09-20 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 10:30

Prisižadėjo, bet žodžio netesėjo – tai nuotaikingoje TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Miestas ar kaimas“ patvirtino šokėjo Deivido Meškausko mylimoji Asta Andriukaitytė. Pasirodo, kad prašydamas mylimąją atvykti gyventi į Vilnių D. Meškauskas jai prižadėjo vieną dalyką, kurio iki šiol jie vis tik dar neįgyvendino.

0

Kaip laidoje pasakojo Asta, ji pusę savo gyvenimo pragyveno kaime, o kitą pusę – mieste. Pastarąjį pasirinko dėl švietimo savo vaikams, bet į kaimą sugrįžti jai visada gera.

„Pailsėti į kaimą tikrai renkuosi ir dažnai ten vykstu tik poilsiui“, – atviravo žinoma moteris.

Sunkiai prisijaukino Vilnių

O štai į Vilnių Asta persikėlė dėl meilės D. Meškauskui. Moteris atvira – prisijaukinti miestą jai sekasi sunkiai.

„Dabar jau po truputį prisijaukinu, bet chaosas, per daug žmonių, per daug visko buvo“, – tikino Asta ir pridūrė, kad sostinę jaukinasi jau metus.

Tiesa, pati Asta irgi siūlė Deividui persikraustyti į Šiaulius, bet šis atsisakė, o už tai, kad mylimoji persikraustytų į Vilnių, jis jai prižadėjo vieną dalyką.

„Tai ką pažadėjo jisai? Jums pažadėjo daug šokių pamokų?“ – klausė laidos vedėjas ir miesto komandos kapitonas Vytautas Rumšas jaunesnysis.

„Žadėjo daug šokių pamokų, bet kol kas neturėjome nei vienos“, – juokdamasi atskleidė A. Andriukaitytė.

Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje.

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19:30 per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.

