Politologas įvertino Trumpo ir Putino susitikimo perspektyvas: dalykų, su kuriais gali sutikti Ukraina, daugėja

Apie nerimo kupiną šalies nuotaiką, civilių terorizavimą raketomis ir dronais, bei apie tai, kaip vis mažėjanti JAV karinė pagalba gali priversti Kyjivą priimti sprendimus, kurių prieš metus nė nebūtų įsivaizdavę, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku.
Girdime, kad jau pirmadienį gali vykti susitikimas ir D. Trumpas tikina, kad prieš bendrą susitikimą, V. Putinui nebūtina susitikti su V. Zelenskiu. Ar nebus taip, kad susitiks D. Trumpas su V. Putinu, nutars ir tada žiūrėsime, kas iš to bus? Kaip manote, į ką tai gali virsti?
Iš principo viskas ir juda ta linkme, kad bus sutarimas, kur Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas bus advokatas kažkokios pozicijos. Ji gali būti įvertinus prezidento V. Zelenskio poziciją arba JAV interesus, arba asmeninį interesą, kad pasiektų taiką dėl Nobelio taikos premijos, o kiti dalykai – mažiau svarbūs, tada bus pakalbėta tokiu klausimu.
Tada jau, kaip matome, fiksuojamas ir klausimas, kaip vyks susitikimas su prezidentu V. Zelenskiu. Ar tai bus trijų prezidentų sutikimas, ar pats D. Trumpas vykdys tokią diplomatiją – iš pradžių kalbės su V. Putinu, vėliau su prezidentu V. Zelenskiu.
Taip pat kyla klausimas, kokiame formate vyks susitikimas – ar susitikus, ar, pavyzdžiui, kaip buvo dabar – vienas pokalbis įvyko telefonu ir paskui kitas. Arba pasiųstas atstovas, kaip Steve'as Witkoffas (JAV prezidento specialusis pasiuntinys), kuris dalyvavo susitikime su V. Zelenskiu 3 valandas ir tik tada prezidentas D. Trumpas skambino prezidentui V. Zelenskiui.
Ar mes galime kažkaip vertinti V. Putino norus? Ko jis gali norėti ir kaip dabar viskas gali pasisukti? Šiuo metu esate Ukrainoje – kokios kalbos ir kokia nuotaika ten dabar?
Ukrainoje yra nerimo ir laukimo nuotaika. Aišku, buvo net ir tokių žmonių, kurie išgirdę apie vadinamas oro paliaubas, jau džiaugėsi. Kadangi V. Putino taktika yra terorizuoti taikius gyventojus – kiekvieną naktį oro pavojaus signalai, po kurių bėgama į slėptuves, į parkingus, jeigu tai yra dideli ir nauji namai, kiekvieną kartą girdėti apie tai, kokius nuostolius atneša tos raketos ir dronai, kiek aukų.
Aišku, žmones labai jaudina ir neramina – netgi fronto naujienos truputį toliau nueina, nes V. Putinas panaudoja tokią taktiką žmonių terorizavimui. Kita vertus, jeigu kalbame globaliau, koks gali būti tolesnis likimas, tai to nerimo iš tikrųjų yra, nes viskas iš principo priklauso vos ne nuo vieno žmogaus – JAV prezidento – žinoma, kad jo pozicija yra labai kintanti, klausimas yra, ar jis tikrai turi strateginių santykių viziją, ar turi tiesiog norą užbaigti karą, kurį jis vadina „čia J. Bideno karas, o ne mano karas“.
Ir tie signalai, kurie eina. Pavyzdžiui, paskutinis išvis nustebino ir tikrai pagalvojau, o kokią teisę D. Trumpo administracija turi susitikimo metu? Jeigu iš tikrųjų ta karinė pagalba, kuri buvo pritarta anksčiau Senato ir Kongreso – 60 milijardų, kur J. Bideno administracija taip delsė ją pristatyti, jeigu liko 4 milijardai ir dabar svarstoma, kad gal tų 4 milijardų nebeduoti Ukrainai, tai tokių labai keistų gestų yra labai daug. Žiūrėsime kitą savaitę, kaip čia viskas atrodys.
O ar yra aptariama, su kuo turėtų sutikti V. Zelenskis, kad pagaliau ateitų taika?
Viskas priklauso nuo to, kokia yra situacija. Ir kai ta situacija vis labiau sunkėja, tai akivaizdu, kad dalykų, su kuriuo gali sutikti ir politinė valdžia, ir šiaip žmonės Ukrainoje, yra vis daugiau ir daugiau. Apie V. Putino terorizavimo taktiką jau minėjau, bet lygiai taip pat padėtis yra sudėtinga ir fronte. Yra labai didžiulis žmonių nuovargis – šiandien kalbėjau su įvairių sferų žmonėmis, tai ar tai būtų aukštojo mokslo sistema, ar sporto, ar tai kariniai dalykai, ar ekonomikos, nuovargis yra didžiulis.
Tai tada tas sutikimas su tam tikromis sąlygomis irgi gali būti šiek tiek kitoks, negu būtų buvę prieš metus, bet čia vėlgi yra suprantamas dalykas. Čia jau tada situacija iš D. Trumpo pusės, jeigu žmogui yra spaudžiamas deguonis ir sakoma: „žiūrėk, dabar tau galiu duoti deguonies arba galiu neduoti“, tai, kai žmogui pasakai, kad duosi, žmogus gali sutikti su įvairiais dalykais, su kuriais šiaip nesutiktų.
Šia prasme tas deguonies spaudymas ir kalbėjimas apie tai ir gali būti pagalba Ukrainai, ir gali nebūti. Jeigu anksčiau buvo kalba apie 60 milijardų, dabar kalbame, kad yra kažkokia pagalba už 500 milijonų – tai čia yra visiškai neadekvatūs dydžiai ir suprantama, kad kai Ukrainai visą laiką grasinama: „jeigu nesutiksite, būsite palikti vienui vieni su Rusija“. Čia vėlgi pranešimai apie tai, kad žvalgybos duomenys tada gali neduoti ar kokia karinė pagalba ir tik europiniai partneriai tą karinę pagalbą gali išpirkti.
Tai kiekviena tokia naujiena stato žmones prieš klausimą – kokie mūsų pasirinkimai yra šitoje situacijoje? Tai šia prasme toks taikos procesas yra labai jau kampuotas, atrodo su dideliais grumstais. Gal yra ir tokių taikos procesų, bet man jis atrodo kaip amerikietiški kalneliai.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
