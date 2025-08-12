Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Orbanas: Rusija laimėjo karą Ukrainoje

2025-08-12 20:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 20:37

Rusija, pasak Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano, laimėjo karą Ukrainoje, praneša agentūra „Reuters". 

Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)

Rusija, pasak Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano, laimėjo karą Ukrainoje, praneša agentūra „Reuters“. 

6

„Mes dabar kalbame, lyg tai būtų karo situacija su neaiškia baigtimi, tačiau taip nėra. Ukrainiečiai pralaimėjo karą. Rusija šį karą laimėjo, – sakė V. Orbanas interviu „YouTube“ kanalui „Patriot“. – Vienintelis klausimas yra, kada ir kokiomis aplinkybėmis Vakarai, kurie remia Ukrainą, pripažins, kad tai įvyko, ir kokios bus viso to pasekmės“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip V. Orbanas kalbėjo likus kelioms dienoms iki penktadienį Aliaskoje planuojamo JAV ir Rusijos prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino viršūnių susitikimo. Nuo 2010 m. valdžioje esantis dešinysis nacionalistas V. Orbanas kai kurių Europos šalių lyderių yra kritikuojamas dėl jo vyriausybės santykių su Rusija ir nepritarimo karinei pagalbai Ukrainai.

V. Orbanas išlaikė santykius su V. Putinu ir po Rusijos invazijos į Ukrainą. Vengrijos premjeras pirmadienį buvo vienintelis iš ES šalių lyderių, neparėmęs bendro pareiškimo, kuriame teigiama, jog Ukraina turi turėti laisvę spręsti dėl savo ateities.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

šiaulietis
šiaulietis
2025-08-12 20:40
Čia tik tau taip atrodo, putino šiknašluoste tu
Atsakyti
Dainius
Dainius
2025-08-12 20:43
Sveikinimai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
