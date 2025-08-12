Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laima Vladson su „neutralia ruse“ Anna Sedyševa laimėjo dvejetų akistatą Astanoje

2025-08-12 21:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 21:49

Astanoje (Kazachstanas) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre 17-metė lietuvė Laima Vladson neatsisakė žaisti dvejetų kartu su „neutralia ruse“ Anna Sedyševa. Jos antradienį per 1 valandą 32 minutes 7:6 (7:2), 6:2 nugalėjo kitą „neutralią rusę“ Dariją Beliajevą ir uzbekę Dianą Jakovlevą.

Laima Vladson | „Stop“ kadras

0

Pirmajame sete lietuvė su ruse išbarstė 2 geimų pranašumą ir susikomplikavo padėtį (4:5), bet dešimtajame geime sugebėjo laimėti varžovių padavimų seriją. Pratęsime L. Vladson su A. Sedyševa pergalę įtvirtino po spurto 5:0 (2:2, 7:2).

Lietuvė su ruse antrajame sete anksti atitrūko nuo varžovių (4:1, 5:2) ir ramiai užbaigė mačą.

L. Vladson su A. Sedyševa pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Ketvirtfinalyje jos bandys nugalėti „neutralias baltaruses“ – Dariją Chomucianskają ir Uladzislavą Zveravą.

A. Sedyševa dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose yra patekusi į Ukrainos „juodąjį sąrašą“. Tenisininkė yra pamėgusi propagandinius įrašus, kurie pateisino rusų agresiją Ukrainoje.

Antradienį vienetų starte L. Vladson (WTA-976, ITF jaunių-20) po 2 valandų 40 minučių dramos 3:6, 6:3, 5:7 nusileido neutraliai atletei Ustinijai Lekomcevai. Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Astanoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

