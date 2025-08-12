Laima Vladson su „neutralia ruse“ Anna Sedyševa laimėjo dvejetų akistatą Astanoje

Pirmajame sete lietuvė su ruse išbarstė 2 geimų pranašumą ir susikomplikavo padėtį (4:5), bet dešimtajame geime sugebėjo laimėti varžovių padavimų seriją. Pratęsime L. Vladson su A. Sedyševa pergalę įtvirtino po spurto 5:0 (2:2, 7:2).
Lietuvė su ruse antrajame sete anksti atitrūko nuo varžovių (4:1, 5:2) ir ramiai užbaigė mačą.
L. Vladson su A. Sedyševa pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Ketvirtfinalyje jos bandys nugalėti „neutralias baltaruses“ – Dariją Chomucianskają ir Uladzislavą Zveravą.
A. Sedyševa dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose yra patekusi į Ukrainos „juodąjį sąrašą“. Tenisininkė yra pamėgusi propagandinius įrašus, kurie pateisino rusų agresiją Ukrainoje.
Antradienį vienetų starte L. Vladson (WTA-976, ITF jaunių-20) po 2 valandų 40 minučių dramos 3:6, 6:3, 5:7 nusileido neutraliai atletei Ustinijai Lekomcevai. Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Astanoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
