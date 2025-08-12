Ispanijos rinktinės kapitonas Alvaro Morata persikelia į „Como“

„Como“ oficialiai paskelbė apie Ispanijos rinktinės kapitono įsigijimą nuomos pagrindu su privalomo išpirkimo sąlyga, taip suvienydama jį su buvusiu rinktinės ir Londono „Chelsea“ komandos draugu Cescu Fabregasu.
32-ejų puolėjas jau buvo registruotas „Serie A“ rungtyniauti nuomos pagrindu iš „AC Milan“ į „Lariani“ dar prieš oficialiai paskelbiant susitarimą. Šis perėjimas buvo sudėtinga keturių pusių operacija, kurioje dalyvavo „Milan“ (A. Moratos pagrindinis klubas), „Galatasaray“ (kur jis buvo paskolintas iki 2026 m.), „Como“ ir pats žaidėjas.
„Galatasaray“ patvirtino ankstyvą kontrakto nutraukimą, po kurio A. Morata atsisveikino su sirgaliais, išreikšdamas nusivylimą Turkijos klubo vadovybe.
„Buvo laikotarpių, kai nebuvo laikomasi duoto žodžio ir pagarbos pagrindinėms vertybėms. Duoti įsipareigojimai nebuvo įvykdyti iki tokio lygio, kad neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik atsisakyti dalies savo atlyginimo ir kitų sutartinių teisių, kurias buvau užsitarnavęs savo darbu“, – futbolininkas rašė socialiniuose tinkluose.
A. Morata prisijungia prie „Como“ komandos, kurioje yra stiprus ispanų branduolys – Sergi Roberto, Alexas Valle, Ivanas Azonas, Albertas Moreno bei vasarą prisijungę Jesusas Rodriguezas ir Jacobo Ramonas.
Praėjusį sezoną „Como“ nustebino daugelį, kai po 21 metų pertraukos grįžo į aukščiausią lygą ir užėmusi 10-ą vietą.
