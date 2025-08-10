Gytis Paulauskas Slovakijoje pasižymėjo antrose rungtynėse iš eilės, Anglijos „Championship“ lygoje lietuvis liko ant suolo

Slovakijos pirmenybėse Gytis Paulauskas pasižymėjo antrose rungtynėse iš eilės, bet šįkart jo ginamas Michalovcės „Zemplin“ klubas namuose 2:4 pralaimėjo „Žilina“ klubui. Lietuvis, žaidęs visas rungtynes, įmušė pirmąjį savo komandos įvartį 57 minutę.
Naująjį sezoną antroje pagal pajėgumą Turkijos lygoje pradėjo lietuvis Modestas Vorobjovas. Saugas žaidė visą mačą, o jo ginamas „Istanbulspor“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Serik Spor“ klubu.
Anglijos „Championship“ lygoje Dovydas Sasnauskas buvo registruotas „Sheffield United“ klubo rungtynėms. Visgi, lietuvis dar liko ant suolo ir nuo jo stebėjo savo ekipos pralaimėjimą rezultatu 1:4 „Bristol City“ klubui.
Belgijos lygoje Edgaras Utkus rungtynes pradėjo ant suolo, bet į aikštę žengė 43 minutę, kuomet jo komanda gavo raudoną kortelę. Visgi, gynėjo atstovaujamas Briugės „Cercle“ klubas svečiuose 0:2 pralaimėjo Briugės derbį „Club Brugge“ klubui.
Čekijos lygoje Nojus Audinis žaidė startinėje „Teplice“ klubo sudėtyje, bet po pertraukos buvo pakeistas, o jo komanda svečiuose 0:3 pralaimėjo Prahos „Slavia“ klubui.
Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė nuo 78 minutės, o 89 minutę buvo įspėtas geltona kortele. Tuo metu jo ginama „Rijeka“ ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Osijek“ klubu.
Antroje Kinijos lygoje Rimvydas Sadauskas žaidė visą mačą, bet jo ginamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas namuose 0:2 pralaimėjo „Nantong Zhiyun“ klubui.
Latvijos pirmenybėse Edvinas Girdvainis žaidė visą mačą bei padėjo „Liepaja“ klubui namuose 2:1 įveikti „Daugavpils“ ekipą.
Rumunijos lygoje Edvinas Gertmonas toliau lieka ant Klužo „Universitatea Cluj“ klubo suolo, o lietuvio ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Petrolul“ klubu.
Ketvirtoje Anglijos lygoje Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes, 80 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas „Cheltenham“ klubas namuose 0:2 nusileido „Chesterfield“ klubui.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 76 minutės ir nors jo ginamas „Carrick Rangers“ dar pirmajame kėlinyje praleido tris įvarčius, lietuvio ekipa galiausiai svečiuose 4:3 palaužė „Crusaders“ ekipą ir pergalingai pradėjo naująjį sezoną.
Sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Plocko „Wisla“ klubu.
Draugiškose rungtynėse Gvidas Gineitis žaidė startinėje „Torino“ klubo sudėtyje, bet Italijos klubas 0:3 nusileido Ispanijos „Valencia“ ekipai.
