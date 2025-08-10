Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Gytis Paulauskas Slovakijoje pasižymėjo antrose rungtynėse iš eilės, Anglijos „Championship“ lygoje lietuvis liko ant suolo

2025-08-10 10:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 10:21

Šeštadienį įvairiose užsienio lygose žaidė nemažai lietuvių.

Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.

Šeštadienį įvairiose užsienio lygose žaidė nemažai lietuvių.

0

Slovakijos pirmenybėse Gytis Paulauskas pasižymėjo antrose rungtynėse iš eilės, bet šįkart jo ginamas Michalovcės „Zemplin“ klubas namuose 2:4 pralaimėjo „Žilina“ klubui. Lietuvis, žaidęs visas rungtynes, įmušė pirmąjį savo komandos įvartį 57 minutę.

Naująjį sezoną antroje pagal pajėgumą Turkijos lygoje pradėjo lietuvis Modestas Vorobjovas. Saugas žaidė visą mačą, o jo ginamas „Istanbulspor“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Serik Spor“ klubu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anglijos „Championship“ lygoje Dovydas Sasnauskas buvo registruotas „Sheffield United“ klubo rungtynėms. Visgi, lietuvis dar liko ant suolo ir nuo jo stebėjo savo ekipos pralaimėjimą rezultatu 1:4 „Bristol City“ klubui.

Belgijos lygoje Edgaras Utkus rungtynes pradėjo ant suolo, bet į aikštę žengė 43 minutę, kuomet jo komanda gavo raudoną kortelę. Visgi, gynėjo atstovaujamas Briugės „Cercle“ klubas svečiuose 0:2 pralaimėjo Briugės derbį „Club Brugge“ klubui.

Čekijos lygoje Nojus Audinis žaidė startinėje „Teplice“ klubo sudėtyje, bet po pertraukos buvo pakeistas, o jo komanda svečiuose 0:3 pralaimėjo Prahos „Slavia“ klubui.

Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė nuo 78 minutės, o 89 minutę buvo įspėtas geltona kortele. Tuo metu jo ginama „Rijeka“ ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Osijek“ klubu.

Antroje Kinijos lygoje Rimvydas Sadauskas žaidė visą mačą, bet jo ginamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas namuose 0:2 pralaimėjo „Nantong Zhiyun“ klubui.

Latvijos pirmenybėse Edvinas Girdvainis žaidė visą mačą bei padėjo „Liepaja“ klubui namuose 2:1 įveikti „Daugavpils“ ekipą.

Rumunijos lygoje Edvinas Gertmonas toliau lieka ant Klužo „Universitatea Cluj“ klubo suolo, o lietuvio ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Petrolul“ klubu.

Ketvirtoje Anglijos lygoje Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes, 80 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas „Cheltenham“ klubas namuose 0:2 nusileido „Chesterfield“ klubui.

Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 76 minutės ir nors jo ginamas „Carrick Rangers“ dar pirmajame kėlinyje praleido tris įvarčius, lietuvio ekipa galiausiai svečiuose 4:3 palaužė „Crusaders“ ekipą ir pergalingai pradėjo naująjį sezoną.

Sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Plocko „Wisla“ klubu.

Draugiškose rungtynėse Gvidas Gineitis žaidė startinėje „Torino“ klubo sudėtyje, bet Italijos klubas 0:3 nusileido Ispanijos „Valencia“ ekipai.

