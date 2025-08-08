„Panevėžys“ pralaimėjo „Džiugui“

Susitikimo pradžioje ekipos apsikeitė smūgiais, tačiau nei Ernestui Veliuliui, nei Simonui Urbiui pataikyti į vartus nepavyko.
30-ąją minutę žodį tarė neseniai telšiškių ekipą papildęs Ronaldas Sobowale – puolėjas pasinaudojo neužtikrintu aikštės šeimininkų gynėjų žaidimu, perėmė kamuolį ir pelnė vienintelį rungtynių įvartį.
Visai netrukus R. Sobowale buvo arti dublio – futbolininkas dar kartą pasiuntė kamuolį į vartų tinklą, tačiau pakilo rungtynių arbitro asistento vėliavėlė užfiksavusi nuošalę.
36-oji minutė buvo pažymėta pavojingu Ariagnerio Smitho pykštelėjimu, bet puikiai sužaidė džiugiečių vartų sargas Marius Paukštė. Visai netrukus po dar vieno A. Smitho bandymo kamuolys sudrebino virpstą.
Po pertraukos puikias progas padvigubinti svečių pranašumą turėjo Oleksandras Kurcevas ir Vilius Piliukaitis, tiesa, meistriškumą pademonstravo vartininkas Vytautas Černiauskas bei atrėmė varžovų bandymus.
Susitikimo pabaigoje panevėžiečiai dažnai sugebėjo pristatyti kamuolį telšiškių baudos aikštelėje, tačiau išlyginamojo įvarčio pelnyti nepavyko.
Pergalę iškovoję Andriaus Lipskio auklėtiniai su 34 tašku šoktelėjo į penktą vietą, „Panevėžys“ turi 31 tašką bei žengia septintoje pozicijoje.
