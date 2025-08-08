Dalį „Žalgirio“ Venslovaitienė perdavė su „Icor“ susijusiai įmonei

„Žalgirio“ dalių detektyvas tapo aktualus dar trečiadienį, kuomet Eleonora Kasperūnienė pranešė apie įtartiną V. Venslovaitienės ėjimą, kuriuo klubo direktorė, pasinaudojusi prieš 15 metų parengtu, bet tuomet nepanaudotu dokumentu, perėmė E. Kasperūnienei priklausiusią 1 „Žalgirio“ dalį.
Iš viso Žalgiryje yra 14 dalių.
10 priklauso fiziniams asmenimis, 2 – Vilniaus miesto savivaldybei, skiriančiai klubui po 1,4 mln. eurų per metus, po 1 valdo UAB „Olego transportas“ ir UAB „cargoGo Logistics“.
Nors fiziniai asmenys nuo šių metų klubo veiklos ataskaitoje nėra skelbiami, tačiau ankstesniuose duomenyse nurodoma, jog V. Venslovaitienė valdo 4 dalis, 3 turi jau kurį laiką „Žalgiryje“ nefigūruojantis Mindaugas Nikoličius, po 1 dalį priklauso E. Kasperūnienei, jos vyrui Mindaugui Kasperūnui ir Vytautui Čepui.
Tiesa, E. Kasperūnienės dalį V. Venslovaitienė, kaip klubo direktorė, Registrų centre jau yra perleidusi sau.
Rugpjūčio 7-ąją dalininkų sąraše įvyko dar vienas pokytis: 2 dalis iš V. Venslovaitienės perėmė UAB „Valoras“.
Tai 2025-ųjų kovą įsteigta įmonė, jos steigėjas – UAB „Bio Gamykla“, o kontaktinis paštas – [email protected].
Naujienų portalui tv3.lt kol kas nepavyko gauti „Valoras“ ar su šia bendrove susijusios „Icor“ atstovų komentaro dėl sprendimo tapti „Žalgirio“ dalininkais. Paskambinus nurodytu įmonės numeriu, tv3.lt žurnalistas išgirdo automatinį atsakiklį, sakantį: „Sveiki, jūs paskambinote į „Mano būsto“ klientų aptarnavimo centrą“.
UAB „Valoras“ direktoriumi nurodomas Andrius Zubkus, kurio el. paštas – [email protected].
Birželio 18 dieną visas UAB „Valoras“ akcijas perėmė UAB „Unit Invest“, kurios generalinis direktorius yra Artūras Gudelis, valdyboje kartu su juo veikia Andrius Janukonis ir Gintautas Jaugielavičius.
Tie patys trys vyrai sudaro ir „Icor“ (buvusi „Rubicon“) vadovybę.
Anksčiau istorijose su „Icor“ švietė ir buvusio Vilniaus mero, dabartinio Seimo nario Artūro Zuoko pavardė.
Netrukus po publikacijos pasirodymo pranešimą spaudai atsiuntė ir „Icor“.
„Matome, kad klubui šiuo metu reikia papildomo palaikymo. Tai – galimybė padėti, todėl kartu su kitais dalininkais ieškosime būdų, kaip užtikrinti stabilų veiklos tęstinumą ir prisidėti prie „Žalgirio“ vystymosi bei pergalių siekimo“, – pažymi A. Gudelis.
Pridėtas ir V. Venslovaitienės komentaras.
„Matydama dabartinę situaciją, žinodama kodėl šis sezonas toks, suprantu, kad klubui reikia stiprių verslo partnerių. Lietuvos futbolo rinka keičiasi, ateina verslininkai su dideliais finansiniais įdėjimais, todėl siekdama „Žalgiriui“ gerovės - užtikrinti sklandų klubo veiklos tęstinumą ir galimybę augti, keistis, pasirinkau pasitraukti iš vadovaujamų pareigų ir perleisti dalį dalių naujam partneriui. Tikiu, kad „Icor“ yra tinkamas pasirinkimas šiuo klubo laikotarpiu – tai patikima, ilgametę patirtį turinti kompanija, prisidėjusi prie ne vieno sostinės projekto, tad aš klubą palieku ramia sąžine“, – komentuoja V.Venslovaitienė.
„Žalgirio“ krizė prasidėjo po pralaimėjimo Hamrūno „Spartans“ klubui UEFA Čempionų lygos atrankoje. Nepatenkinti direktore ir treneriu sirgaliai iniciavo pokalbį po „TOPsport A lygos“ rungtynių su Telšių „Džiugu“, tačiau V. Venslovaitienė, paraginta rinktis „sirgaliai arba treneris“, pasirinko Vladimirą Čeburiną, su kuriuo ją sieja ir asmeninis ryšys.
Aistruoliai ėmė nebepalaikyti komandos, o UEFA Konferencijų lygos atrankoje „Žalgiris“ patyrė dar vieną fiasko, kuomet nusileido „Linfield“ klubui iš Šiaurės Airijos.
Šią savaitę pasirodė informacija ir apie galimai neteisėtai iš E. Kasperūnienės perimtą vieną klubo dalį. Tuomet sirgaliai reikalavo trauktis ir pačią V. Venslovaitienę.
Galiausiai ji ketvirtadienį pranešė pasitraukianti iš direktorės pareigų.
A lygoje „Žalgiris“ su 31 tašku rikiuojasi penktoje vietoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!